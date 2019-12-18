IDC預測蘋果穿戴裝置未來4年強勢！出貨平均年增逾40%　AirPods今年熱賣1.39億副　

▲AirPods Pro今年又掀起一股風潮。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者謝仁傑／綜合報導

根據IDC的最新預測，蘋果的Apple Watch、AirPods未來四年將會在可穿戴設備市場強勁增長，預估AirPods今年將達到1.39億副出貨量，估計到2023年底將增長到2.73億，平均每年增長率將超過40％。

IDC表示，可穿戴設備必須具備功能性除了音質之外，AI助理、健康數據、定位追蹤等功能也逐漸增強。許多品牌紛紛利用搭上這個新興趨勢，市場價格也從50美元到數百美元不等。

IIDC表示智慧型手錶是可穿戴設備範疇裡的第二大類別，趨勢走向功能更完善。而Apple Watch明顯是該市場的佼佼者，目前持續保持這個地位。

▲Apple watch 的銷量是智慧型錶第二名小米的兩倍。

2019年將出貨6,930萬支智慧型手錶，外媒估計到2023年，全球總銷量將達到1.092億，APPLE的watchOS仍遙遙領先於其他智慧型手錶，且是市場的指標性產品。IDC進一步表示，在整個可穿戴設備市場，蘋果的銷量是位居第二名的小米的兩倍。

目前，Android將智慧型手錶鎖定在以兒童為中心的市場；對於三星用戶來說，其Tizen有與watchOS相互競爭的功能；Google在併購Fitbit後，WearOS及Fitbit OS的健康數據和適應能力也將為用戶帶來更好的體驗。

根據報導，智慧型手錶價格目前有持續下降的趨勢，甚至傳出蘋果公司都有降低價格動作。IDC移動設備研究經理Jitesh Ubrani表示：「平均售價的大幅下降，會支撐可穿戴設備市場增長。」

Apple Watch和AirPods最近也都被《時代》雜誌列入十年來最具影響力的科技產品前十名。隨著智慧型手機的銷量相對平穩，成長趨緩，可穿戴產品在硬體市場的競爭顯得越來越重要。





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