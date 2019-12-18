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AirPods Pro全美大缺貨！　聖誕購物季前「供不應求」

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▲AirPods Pro開箱初體驗。（圖／記者洪聖壹攝）

▲AirPods Pro在全美大缺貨。（圖／記者洪聖壹攝）

記者陳心怡／外電報導

蘋果最新無線耳機 AirPods Pro 自10月發行後，引發全球搶購風潮。根據外媒《CNBC》報導，在聖誕購物季來臨之前，美國各大通路賣場陸續傳出缺貨情況，民眾想買也買不到。

上個月， Wedbush 分析師艾夫斯（Dan Ives）就曾表示，AirPods Pro 是黑色星期五和聖誕假期的熱門商品，並預測該產品將缺貨。艾夫斯預估蘋果在 2019 年出貨 6500 萬副 AirPods，到 2020 年出貨量將大幅提升至8500萬副至 9000萬副。

然而，AirPods Pro 11月份就在蘋果實體店缺貨，不過當時 AirPods Pro 在網路上及其他零售商，包含 Target、Walmart、Best Buy 都還有庫存。但到目前聖誕節前夕，幾乎所有美國零售商及其他販售據點都已經缺貨。

AirPods Pro 採用更高階的設計，防潑水、降噪功能，音質和聆聽效果也提升，相對的，售價高達新台幣7,990元，雖然台灣至今尚未上市販售，但還是有許多果粉特地從國外買回來，看得出AirPods Pro在果粉心中相當有魅力。

先前蘋果已要求美國製造商和大陸代工廠倍數提升AirPods 和 AirPods Pro產量，因應目前市場「一副難求」的情況。

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