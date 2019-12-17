蘋果高層爆料iPad誕生過程！　無鍵盤設計推動多點觸控技術...結果卻是iPhone先採用　

▲蘋果公司全球營銷高級副總裁 Phil Schiller。（圖／達志影像）

記者謝仁傑／綜合報導

《時代週刊》列出科技產品10年來最具影響力的前十名，蘋果公司就囊括了三項，分別是iPad、Apple Watch及AirPods。蘋果公司全球營銷高級副總裁席勒（Phil Schiller）最近接受《紐約時報》 專訪時，透露2010年初iPad誕生的背景。

席勒回憶，蘋果最初是考慮製造一款售價低於500美元的電腦設備，而低價的筆記型電腦在那時候是一種趨勢。當時蘋果的執行長賈伯斯表示，要達到這個價位，就必須要去掉一些東西。

因此蘋果移除了筆電的翻蓋設計和鍵盤，促進iPad團隊努力研發多點觸控技術，但該技術後來反而先用在2007年的iPhone上，也成了iPhone成功的關鍵因素之一。也因為iPhone的大成功，所以當時蘋果專注於iPhone，把iPad暫放在一邊，直到推出第二代iPhone後，蘋果才又開始著手設計iPad。

席勒說：「人們很容易把iPad與iPhone拿來做比較，所以當我們重新回到iPad這產品時，也確實又能重新回頭審視iPhone，考慮需要做什麼改變才能創造出更好的產品。這真的很有幫助。」

▲2010年蘋果推出第一代iPad。（圖／路透社）

《紐約時報》也報導了關於前《華爾街日報》專欄作家莫斯伯格（Walt Mossberg）的一則趣事。他與賈伯斯交情匪淺，賈伯斯曾邀請莫斯伯格到家中，向他展示新的iPad‌。

莫斯伯格說，他對iPad的輕薄印象深刻，賈伯斯說：「這不僅僅是一部大號iPhone」。莫斯伯格回憶，最初猜測一台將售價999美元，「但賈伯斯給了我一個邪惡的微笑說：『如果你是這麼想的，你肯定會很驚訝的』」

後來，iPad在上市後的WiFi版起售價是499美元（換算當時新台幣約15,963元），是莫斯伯格預期的一半，掀起了iPad第一代的熱潮。

自2010年1月推出第一代iPad以來，蘋果每年都會更新這款產品。目前這系列產品的定價和設計選擇也越來越多。高端機型有11吋和12.9吋的iPad Pro，中端機型有10.5吋的iPad Air，更有7.9吋iPad mini 5可供選擇，平價產品則有10.2吋第七代iPad。

蘋果不斷給予人們更多選擇，也造就了iPad銷售的輝煌歷史。



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