社會 社會焦點 保障人權

驚爆師兄迷昏師弟性侵8次還錄影　中台禪寺：支持被害人法律處理

▲中台禪寺驚爆師兄迷昏師弟性侵8次，寺方表示支持被害人法律處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲中台禪寺驚爆師兄迷昏師弟性侵8次，寺方表示支持被害人法律處理。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者鄧木卿／南投報導

南投中台禪寺禪修班去年驚傳下藥迷姦案，一名李姓師兄在飲料內加入含有FM2成份的安眠藥後，趁師弟昏迷時，在禪寺內強行對他口交、打手槍，還將過程通通拍下，17天內密集逞慾8次；中台禪寺表示，一獲知立即禁止該加害人到道場及參加任何活動，對於被害人決定循法律途徑處理，寺方表達支持。

判決指出，李男將FM2摻入禪修班學弟阿偉（化名）飲料內，趁阿偉陷入昏睡，撫摸下體「打手槍」並對他口交，同時以手機拍下犯案過程，李男食髓知味，連續6日以相同手法每晚對阿偉猥褻、性交，共計侵犯阿偉8次。

南投地院審酌，李男無前科，素行尚可，已和師弟調解並分期賠償中，目前從事股票投資、收入不穩，須扶養父親並支付2個妹妹的醫藥費等一切情狀，合併處7年4月徒刑。可上訴。

中台禪寺發言人見尊法師表示，本寺去年接獲精舍回報：居士反應回山擔任義工期間，似受「性騷」情事。立即召開緊急會議，第一時間就全力協助及關懷被害當事者。

本寺以尊重被害當事者的意願為前提，告知可配合其意願提供一切必要之協助。並即公告禁止該加害人來到道場及參加任何活動。且再次重申：所有義工及學員必須嚴守法律及道場規定；回山更須遵守作息時間，晚上十點安板止大靜後，準時熄燈養息，不得在外閒談遊蕩。

雖被害當事者要求保護他的個人隱私，但因情事嚴重，我們建議被害當事者仍須主動與家庭成員共同商議，最後商議結果決定循法律途徑處理，我們也表達支持！

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：性侵害就是犯罪,請撥打110、113。

12/11 全台詐欺最新數據

487 3 3685 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
