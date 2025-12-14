　
大陸 大陸焦點 特派現場

鄱陽湖跌破極枯水位　通江水體面積減九成

▲▼鄱陽湖跌破極枯水位　通江水體面積減九成。（圖／翻攝央視）

▲鄱陽湖跌破極枯水位。（圖／翻攝央視）

記者蔡紹堅／綜合報導

根據《新華社》報導，中國大陸最大淡水湖鄱陽湖14日跌破極枯水位線，8米的水尺刻度已露出水面，通江的水體面積也較豐水期減少九成。為保障周邊16萬人口的飲用水安全，江西省都昌縣的觀湖水廠已經啟動10台抽水泵，從外湖抽水至取水口附近。

今年8月8日，鄱陽湖水位跌破12米枯水線，較往年平均時間提早87天。截至目前，今年鄱陽湖水位有217天低於枯水線，這意味著全年有近三分之二的時間處於枯水狀態。

▲▼鄱陽湖跌破極枯水位　通江水體面積減九成。（圖／翻攝央視）

鄱陽湖近年連續打破枯水紀錄，枯水時間提前、枯水期延長、枯水位降低等枯水特徵呈常態化趨勢。其中，2022年鄱陽湖枯水期水位跌至4.6米，打破歷史紀錄；2023年鄱陽湖7月20日便進入枯水期，是有記錄以來的最早時間；2024年鄱陽湖豐枯急轉，枯水期水位消落速率達到歷年最高，最大日水位消落0.45米，最大一周水位消落2.68米。

位於鄱陽湖畔的江西省都昌縣觀湖水廠已啟動10台抽水泵，從外湖抽水至取水口附近。都昌潤泉供水有限公司生產運行部部長王春華說，針對當前枯水形勢，他們從9日開始架設抽水泵進行提水，加大對飲用水源地巡查力度和水質檢測頻率，保障城區和周邊鄉鎮16萬人口的飲用水安全。

專家指出，鄱陽湖枯水呈現常態化趨勢，會對白鶴、東方白鸛、白枕鶴等數十萬只候鳥過冬，以及包括江豚在內的水生生物繁衍生息帶來影響。目前，沿湖各地正密切關注水情旱情，科學精準調度水工程，落實疏濬引水、生態補水等應急措施，盡可能降低枯水造成的不利影響。

▲▼鄱陽湖跌破極枯水位　通江水體面積減九成。（圖／翻攝央視）

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

毛加恩1歲女「腸病毒重症併發腦炎」！全身發紫癱軟　路上狂奔求
梅西20分鐘快閃！球迷花大錢買票看嘸人　砸爛座椅衝進球場抗議
全家人都有癌症！台中美鳳姐「恐怖基因」罹4癌　姪女10歲走了
役男體位標準「大加嚴」！身高≧150得服常備役　BMI大於4
EXO演出前5小時「張藝興突宣布缺席」！官方：不可抗力　粉絲
生產倒數！　美女主播宣布暫別主播台

鄱陽湖跌破極枯水位　通江水體面積減九成

相關新聞

鄱陽湖流域多種候鳥遭毒殺 「扁毛霜」致鳥類迅速窒息...警逮三嫌

鄱陽湖流域多種候鳥遭毒殺 「扁毛霜」致鳥類迅速窒息...警逮三嫌

江西鄱陽湖流域近期發生候鳥遭投毒事件，多種珍稀鳥類在濕地被發現死亡。志願者通報後，警方會同林業部門展開調查，陸續清理多處投毒點，並依法對三名涉案嫌疑人採取刑事強制措施。本次事件疑使用劇毒農藥「扁毛霜」（呋喃丹），以穀物覆蓋作誘餌，導致候鳥進食後迅速中毒窒息，具體案情仍在釐清。

鄱陽湖水位跌破12公尺進入「枯水期」 鳥類變多首現國寶級「白鸛」

鄱陽湖水位跌破12公尺進入「枯水期」 鳥類變多首現國寶級「白鸛」

高溫降雨少　鄱陽湖2週縮小超四分之一

高溫降雨少　鄱陽湖2週縮小超四分之一

鄱陽湖水位退至7.99公尺持續探底 民眾發現國寶江豚擱淺灘頭死亡

鄱陽湖水位退至7.99公尺持續探底 民眾發現國寶江豚擱淺灘頭死亡

長江、鄱陽湖、洞庭湖缺水萎縮 衛星圖現驚人對比

長江、鄱陽湖、洞庭湖缺水萎縮 衛星圖現驚人對比

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

