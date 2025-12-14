鄱陽湖跌破極枯水位　通江水體面積減九成

▲鄱陽湖跌破極枯水位。（圖／翻攝央視）



記者蔡紹堅／綜合報導

根據《新華社》報導，中國大陸最大淡水湖鄱陽湖14日跌破極枯水位線，8米的水尺刻度已露出水面，通江的水體面積也較豐水期減少九成。為保障周邊16萬人口的飲用水安全，江西省都昌縣的觀湖水廠已經啟動10台抽水泵，從外湖抽水至取水口附近。

今年8月8日，鄱陽湖水位跌破12米枯水線，較往年平均時間提早87天。截至目前，今年鄱陽湖水位有217天低於枯水線，這意味著全年有近三分之二的時間處於枯水狀態。

鄱陽湖近年連續打破枯水紀錄，枯水時間提前、枯水期延長、枯水位降低等枯水特徵呈常態化趨勢。其中，2022年鄱陽湖枯水期水位跌至4.6米，打破歷史紀錄；2023年鄱陽湖7月20日便進入枯水期，是有記錄以來的最早時間；2024年鄱陽湖豐枯急轉，枯水期水位消落速率達到歷年最高，最大日水位消落0.45米，最大一周水位消落2.68米。

位於鄱陽湖畔的江西省都昌縣觀湖水廠已啟動10台抽水泵，從外湖抽水至取水口附近。都昌潤泉供水有限公司生產運行部部長王春華說，針對當前枯水形勢，他們從9日開始架設抽水泵進行提水，加大對飲用水源地巡查力度和水質檢測頻率，保障城區和周邊鄉鎮16萬人口的飲用水安全。

專家指出，鄱陽湖枯水呈現常態化趨勢，會對白鶴、東方白鸛、白枕鶴等數十萬只候鳥過冬，以及包括江豚在內的水生生物繁衍生息帶來影響。目前，沿湖各地正密切關注水情旱情，科學精準調度水工程，落實疏濬引水、生態補水等應急措施，盡可能降低枯水造成的不利影響。