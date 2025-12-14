她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！　工程師認證：可阻擋雜訊

▲有網友表示，把手機放入電鍋可以搶票成功。（示意圖／翻攝自Unsplash）

南韓音樂盛事《第40屆金唱片頒獎典禮》（The 40th Golden Disc Awards）將於2026年1月10日，在台北大巨蛋舉辦，門票於昨（13）日上午11時30分開賣，吸引大批粉絲湧入搶票，不過有民眾表示，購票系統顯示的預計等候時間超過一小時。對此，有網友分享，只要把手機放入電子鍋的內鍋，就能在3分鐘內搶票成功，貼文一出立刻引發熱議。

金唱片頒獎典禮首次在台舉行備受期待，將有18組堅強陣容演出，並邀請蔡依林、許光漢、宋仲基、邊佑錫等藝人擔任頒獎嘉賓，吸引許多粉絲搶票，開賣瞬間掀起搶票潮。

▲金唱片18組出演卡司公開。（圖／超級圓頂、HLL提供）

▲許光漢（左）、蔡依林將出席金唱片。（圖／超級圓頂提供）

根據IBON官方公布的售票流程，民眾需在開賣前先登入帳號等待，待系統分配序號後，再進入購票區選擇票數並勾選「接受不連位」，打完驗證碼後才購票成功，不過由於購票系統顯示的預計等候時間過長，讓不少粉絲哀嚎等太久。

對此，有網友在Threads分享，只要將手機放入電子鍋的內鍋中，就能在3分鐘內購票成功，直呼「電鍋超有用，我3分鐘就進去了，美美get」。貼文曝光後引發熱議，不少網友紛紛留言表示「我也是用電鍋搶到的」、「都市傳說太厲害了」、「電鍋要插電嗎，我是真心好奇發問」、「學到了，下次試試看」。

也有自稱網通工程師的網友解釋，將手機放在電鍋內，理論上可阻擋部分雜訊干擾，並將四散的電磁波集中在接收端，進而提升Wi-Fi的訊號。

