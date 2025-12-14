　
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「中國版輝達」把資金拿來投資理財　股民錯愕：不是要投入研發？

▲▼「中國版輝達」的獨角獸企業摩爾線程，力拚國產化的全功能GPU。（圖／翻攝自摩爾線程官網）

▲摩爾線程。（圖／翻攝自摩爾線程官網）

記者蔡紹堅／綜合報導

被譽為「中國版輝達」的獨角獸企業摩爾線程（Moore Threads）近日公告，將把閒置的募集資金進行現金管理，計劃將不超過75億元（人民幣）用於投資理財。公告發出後，不少投資者在網路上質疑，摩爾線程募資時稱將資金投入研發，但現在卻不務正業投資理財。

對此，摩爾線程相關負責人回應，公司前期明確披露了募集資金的項目計劃，所募75億資金有分階段、明確的研發、技術升級等一系列使用安排，也將嚴格按照既定募投項目計劃的推進。

該名負責人解釋，項目實施週期為三年，資金支出將根據項目進度分階段撥付。因為項目是分階段投入，現階段為提升募集資金使用效率，在確保募投項目順利實施、不影響原有資金安排、且保障募集資金安全的前提下，當前公司擬對部分尚未暫時閒置的募集資金進行現金管理，以合理提高資金收益，符合公司及全體股東的利益。

該名負責人還說，本次審議的75億元為現金管理額度上限，並非實際現金管理金額。實際現金管理金額將明顯小於上限，而且後續隨著募投項目逐步推進，以及置換前期自有資金投入募投項目的金額，閒置資金規模將相應減少，現金管理額度也會隨之動態下降。

摩爾線程負責人強調，公司將持續加大研發投入，以加速產品快速迭代、攻堅核心技術壁壘，並構建自主可控的技術與產品體系，絕不會因現金管理影響募投項目的正常實施和公司主營業務的正常發展。

據摩爾線程先前所發出的公告，此次發行並上市的募集資金為80億元，將應用於摩爾線程新一代自主可控AI訓推一體芯片研發項目、摩爾線程新一代自主可控圖形芯片研發項目、摩爾線程新一代自主可控 AI SoC 芯片研發項目及補充流動資金。

摩爾線程是中國近年成立的GPU新創企業，由前 NVIDIA全球副總裁張建中於2020年創辦，主攻自研圖形處理器（GPU）與通用平行運算技術，被視為中國國產GPU的希望，更被不少媒體譽為「中國版輝達」。

12/12 全台詐欺最新數據

