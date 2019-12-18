假裝找兒子女友合作仙人跳　色老爸摩鐵撲倒她硬上判3年8月

▲楊男找兒子的14歲女友合作仙人跳，不料在摩鐵時卻克制不住己慾硬上少女，遭法院判刑3年8月。（圖／取自免費圖庫Unsplash）

記者徐愷昕／桃園報導

楊姓男子向兒子的14歲女友樂樂（化名）提議合作仙人跳綽號「阿泉」的友人，稱一旦事成將會分紅3萬元，想賺錢的樂樂不疑有他答應邀請。不料赴約當日，樂樂在旅館內見到的不是阿泉而是楊男！楊男當場對樂樂伸出狼爪性侵得逞。法院審理時痛批楊男惡行，最後依強制性交罪判他3年8月徒刑。仍可上訴。

據判決，由於楊男13歲的兒子經常帶14歲的女友樂樂返家，2人因此認識。但楊男明知樂樂還在念國中，2015年11月時竟大膽提議找樂樂合作仙人跳，要求她與1名綽號「阿泉」的男子到摩鐵開房，一但事成，將會替她向阿泉索討3萬元遮羞費。

樂樂不疑有他答應合作，當晚由楊男載至桃園市大溪區一摩鐵赴約，準備與阿泉性交。不料一進到房間，楊男就一把將樂樂推倒在床，開始伸狼爪摸她胸部，儘管樂樂不斷掙扎反抗，楊男仍不善罷休，最終強行脫褲硬上得逞。樂樂脫困後立馬到附近警局報案，並在家人陪同下前往醫院驗傷，同時對楊男提告。

法院審理時，楊男坦承犯行。法官在勘驗摩鐵提供的監視器畫面及住房紀錄後，認定楊男犯行明確，審酌他竟為了滿足己慾，對未成年少女伸出狼爪，造成樂樂身心難以抹滅的創傷，最後依強制性交罪判他3年8月徒刑。仍可上訴。

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