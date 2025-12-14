獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

▲皮膚科醫師江紫涵分享一起做醫美，結果造成臉部不可逆的燙傷案例 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市皮膚科正妹醫師江紫涵近期接獲一起連她都覺得怵目驚心的求診個案。一名女子臉部出現明顯灼傷痕跡，雙頰佈滿一道道宛如鬼抓「深紅色血痕」的線狀紅斑，情況相當嚴重，經診斷後確認為接受「美國電波」的不合規療程所致，且傷害已屬不可逆，讓患者氣得準備向施作單位求償。

彭賢禮皮膚科診所醫師江紫涵表示，該名患者前來求診時，臉頰已可清楚看見條狀紅疤，詢問後得知，患者一週前曾到一家醫美診所施打所謂的「美國音波」療程，求診時，從外觀上還是可以明顯看到紅斑呈現一條一條線狀分布，患者有向施打的醫美診所反應並且回去複診，但都表示「正常」，會自然消退，但江紫涵診斷後卻不這麼認為。

▲皮膚科醫師江紫涵 。（圖／記者吳奕靖攝）

江紫涵指出，若是接受正規的美國電波療程，打完之後不會出現這種情況，若出現這類線狀紅疤，通常代表皮膚已受到熱傷害，「這種情況大多是不可逆的，後續容易產生色素沉澱，更嚴重的甚至會留下疤痕。」至於患者關心的色素沉澱是否有改善空間，江紫函說，必須等發炎反應消退後，才能透過美白藥膏或雷射治療，讓色素沉澱「比較不明顯」，但已受損的結構並無法回到原本狀態。

談到為何傷害會如此嚴重，江紫函進一步解釋，美國音波療程若要達到拉提效果，必須將熱能精準作用在筋膜層，溫度約可高達攝氏70度左右。若未使用原廠正貨設備，或操作者對能量控制與施作深度不夠精準，熱能偏移，就可能造成表皮或真皮層燙傷。

她也補充，皮膚結構大致可分為表皮、真皮層、皮下脂肪層，再往下才是筋膜層，每個人的深度略有不同。一旦熱傷害影響到較深層組織，修復難度就會大幅提高，也因此才會出現「不可逆」的結果。

江紫涵醫師提醒，民眾在選擇電波、音波類醫美療程時，務必確認使用的是原廠正規設備，同時慎選具有專業訓練與經驗的醫師施作，切勿因價格考量忽略安全風險，否則後果恐怕難以承受。

▲江紫涵長相甜美、看診態度專業親切，像極鄰家大女孩。（圖／記者吳奕靖攝）