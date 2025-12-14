　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

▲皮膚科醫師江紫涵 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲皮膚科醫師江紫涵分享一起做醫美，結果造成臉部不可逆的燙傷案例 。（圖／記者吳奕靖攝）

記者吳奕靖／高雄報導

高雄市皮膚科正妹醫師江紫涵近期接獲一起連她都覺得怵目驚心的求診個案。一名女子臉部出現明顯灼傷痕跡，雙頰佈滿一道道宛如鬼抓「深紅色血痕」的線狀紅斑，情況相當嚴重，經診斷後確認為接受「美國電波」的不合規療程所致，且傷害已屬不可逆，讓患者氣得準備向施作單位求償。

彭賢禮皮膚科診所醫師江紫涵表示，該名患者前來求診時，臉頰已可清楚看見條狀紅疤，詢問後得知，患者一週前曾到一家醫美診所施打所謂的「美國音波」療程，求診時，從外觀上還是可以明顯看到紅斑呈現一條一條線狀分布，患者有向施打的醫美診所反應並且回去複診，但都表示「正常」，會自然消退，但江紫涵診斷後卻不這麼認為。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲皮膚科醫師江紫涵 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲皮膚科醫師江紫涵 。（圖／記者吳奕靖攝）

江紫涵指出，若是接受正規的美國電波療程，打完之後不會出現這種情況，若出現這類線狀紅疤，通常代表皮膚已受到熱傷害，「這種情況大多是不可逆的，後續容易產生色素沉澱，更嚴重的甚至會留下疤痕。」至於患者關心的色素沉澱是否有改善空間，江紫函說，必須等發炎反應消退後，才能透過美白藥膏或雷射治療，讓色素沉澱「比較不明顯」，但已受損的結構並無法回到原本狀態。

談到為何傷害會如此嚴重，江紫函進一步解釋，美國音波療程若要達到拉提效果，必須將熱能精準作用在筋膜層，溫度約可高達攝氏70度左右。若未使用原廠正貨設備，或操作者對能量控制與施作深度不夠精準，熱能偏移，就可能造成表皮或真皮層燙傷。

她也補充，皮膚結構大致可分為表皮、真皮層、皮下脂肪層，再往下才是筋膜層，每個人的深度略有不同。一旦熱傷害影響到較深層組織，修復難度就會大幅提高，也因此才會出現「不可逆」的結果。

江紫涵醫師提醒，民眾在選擇電波、音波類醫美療程時，務必確認使用的是原廠正規設備，同時慎選具有專業訓練與經驗的醫師施作，切勿因價格考量忽略安全風險，否則後果恐怕難以承受。

▲皮膚科醫師江紫涵 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲江紫涵長相甜美、看診態度專業親切，像極鄰家大女孩。（圖／記者吳奕靖攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／澳洲海灘槍擊10死！槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光
稱霸7年級生青春！藤井莉娜「41歲近況曝光了」　
快訊／北市大安區驚傳墜樓　女當場死亡
她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！　工程師認證：可阻擋雜訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

文昌宮點燈「排隊人龍超長」　網曝：半夜2點已經650號

稱霸7年級生青春！藤井莉娜未婚生二寶「41歲近況曝光了」　

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證：可阻擋雜訊

買0056、00878！他曝「一季領6位數股利」：一天可花1萬

12月中旬「最旺四大生肖」　貴人加持、運勢全面升溫

北捷「1服務」聚餐後太需要！　24個車站出口額外增設

快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

文昌宮點燈「排隊人龍超長」　網曝：半夜2點已經650號

稱霸7年級生青春！藤井莉娜未婚生二寶「41歲近況曝光了」　

明晨探10度以下「白天回暖」　周三降雨機率增

獨／正妹醫揭驚悚案例！小資女省錢打電波　慘成「鬼血爪臉」　

她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！工程師認證：可阻擋雜訊

買0056、00878！他曝「一季領6位數股利」：一天可花1萬

12月中旬「最旺四大生肖」　貴人加持、運勢全面升溫

北捷「1服務」聚餐後太需要！　24個車站出口額外增設

快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

Popu Lady 13週年全員合體！　「5人燦笑合照」勾粉絲陷回憶殺

療癒經濟崛起　大陸品牌競爭IP藍海市場

受黑色行動7影響！《決勝時刻》官方宣布「子系列不連出」

快訊／澳洲海灘槍擊10死！2槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

飛天茅台酒1天內漲價4次　專家指出：正進入業績「快速出清期」

安妮投入畢生積蓄！親飛杜拜找金主　公開超大計畫「背後動機超有愛」

長者人行道突倒下　診所護理師全衝出救人！醫師：以大家為榮

聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

生活熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

2026馬年！　3生肖大翻身

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

女主播重摔玉鐲斷3截！命理師：別丟掉

全台凍番薯！　最冷時間曝

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

廟會辣妹迷你裙熱舞　一轉身「整排露出內褲」！網吵翻

養車更貴了！交部調查「開車全年花8.4萬」　北部車主最苦

「體育股長拍肩安慰她」被告性騷擾　律師：能免則免

快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

刺青美女自曝「16歲被性侵」　學霸變+9妹

十大抗癌鬥士　台中美鳳姐分享心路歷程

更多熱門

相關新聞

跨境醫美糾紛激增　專家警急救設備齊

跨境醫美糾紛激增　專家警急救設備齊

海外醫療旅遊近年快速升溫，國人跨境接受整形與醫美療程的案例持續攀升，韓國與中國、泰國等地更成為熱門目的地。然而，在低價套裝與「醫美＋旅遊」包裝吸引下，相關醫療糾紛、不良事件甚至死亡個案也接連傳出。

厚臉皮是好事！專業醫師曝真相「膠原蛋白多」

厚臉皮是好事！專業醫師曝真相「膠原蛋白多」

「Oligio電波」施打疼痛有感降低　安心擁有自信小V臉

「Oligio電波」施打疼痛有感降低　安心擁有自信小V臉

醫美首重安全有效　鳳凰電波防偽機制助辨識

醫美首重安全有效　鳳凰電波防偽機制助辨識

獨／搭澎湖七美帽　高雄診所百頂「皮九帽」秒殺

獨／搭澎湖七美帽　高雄診所百頂「皮九帽」秒殺

關鍵字：

美國電波皮膚燙傷醫美風險高雄醫師彭賢禮江紫函

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面