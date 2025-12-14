　
大陸 大陸焦點 特派現場

入室搶嬰12萬元賣掉　陸男被判死緩「當庭大罵受害者」

▲▼入室搶嬰12萬元賣掉　陸男被判死緩「當庭大罵受害者」。（圖／翻攝微博）

▲主嫌被判刑後大罵受害者。（圖／翻攝微博）

文／香港01

19年前，山東發生一宗令人震驚的「入室搶嬰」案，該案於12月5日在泰安市中級人民法院進行二審。四名被告在此前一審時已被重判，其中主犯曾某某獲判死緩，但家屬指其在法庭上態度囂張，不僅一審後對受害者一家破口大罵，在二審時仍頻繁抖腿示以傲慢，更否認參與搶嬰。

被搶男嬰的母親喬守芬表示，多年來家庭承受巨大傷痛，至今仍恐懼兇徒未來若獲減刑出獄，會對家人進行報復，希望法院能夠維持重判。

據《中國新聞周刊》報道，這宗拐賣兒童案發生於2006年12月4日。當時，年僅8個月大的男嬰姜甲儒在位於山東泰安王莊鎮後於村的家中，於凌晨時分遭三名歹徒闖入搶走。檢方審理查明，主犯曾某某當時得知有一對夫婦想抱養男孩，遂起意偷嬰販賣，並與呂某某、王某某共同預謀。呂某某其後透過同村、僅相距數百米的袁某某，獲悉受害者喬守芬家中有新生男嬰，且僅有老人在家，隨即前往踩點。

案發當日淩晨1時許，曾某某、呂某某、王某某攜帶撬棍、斷線鉗等工具，翻牆入院，破鎖進入喬守芬家中。曾某某與王某某以暴力及威脅手段控制住姜某某夫婦，呂某某則直接衝入臥室，將正在床上熟睡的姜甲儒強行抱走。得手後，三人迅速逃離現場。案發次日，曾某某等人即以28600元人民幣（約12萬元新台幣）的價格，將嬰兒賣給蘇某娥和劉某強夫婦。買家後來為孩子取名劉恩正，並在濟寧市任城區進行戶口登記。

▼受害男嬰已長大成人。（圖／翻攝微博）

▲▼入室搶嬰12萬元賣掉　陸男被判死緩「當庭大罵受害者」。（圖／翻攝微博）

此後，姜甲儒的親生父母開始了長達17年的尋子之路。直至去年，警方透過大數據比對和人臉識別技術，成功尋回已長大成人的姜甲儒。

2024年1月，曾某某、呂某某、王某某、袁某某四人先後被逮捕歸案。據了解，四人在本案前均有案底，曾某某等三人更曾多次結夥在泰安周邊農村盜竊牛羊。

泰安市中級人民法院於今年4月2日開庭審理此案，並於9月19日作出一審判決。法院認定四人的行為均構成拐賣兒童罪。其中，主犯曾某某被判處死刑，緩期二年執行；被告人呂某某和王某某均被判處無期徒刑；被告人袁某某則被判有期徒刑十五年。一審判決後，曾某某和袁某某提出上訴。被害人姜甲儒及其父母亦就刑事附帶民事部份提出上訴。

案件於日前12月5日進行二審。據報道，開庭前一日，男嬰母親喬守芬曾請求法官約束主犯曾某某的言行，因在一審宣判後，曾某某曾對他們及同夥破口大罵，毫無悔意。喬守芬表示，一家人多年來受盡傷害，不希望在法庭還要遭受人販子的辱罵。

然而，在二審庭審現場，曾某某還是頻繁通過抖腿來表達傲慢和無所謂。喬守芬描述，「但他管住了嘴，卻管不住腿。」即使法警多次提示亦未收斂。

據姜甲儒一方的代理律師、北京至普律師事務所主任李聖透露，曾某某在二審中全盤否認指控，聲稱不認識其他共犯，亦未參與偷搶孩子，辯稱自己僅是「中間人」簽了字；袁某某亦再次否認提供踩點信息。不過，檢方當庭出示的證據，被指已推翻二人的說辭。

經過超過五個小時的庭審，法官宣布該案將擇期宣判。喬守芬在庭後多次表達憂慮稱：「真的怕他們減刑後出來，會不會繼續報復我們？」

12/12 全台詐欺最新數據

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

