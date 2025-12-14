　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

▲哈爾濱大雪紛飛。（圖／CFP）

▲哈爾濱大雪紛飛。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

北京、天津、濟南等多地在13日迎來今冬初雪，隨著雨雪逐漸減弱，影響中國的大範圍寒流仍在持續發力。本週末，中東部多地將刷新今年下半年以來氣溫新低，中央氣象台同時發布大霧、寒潮、強風預警，多項氣象災害疊加，影響範圍橫跨十多個省份。不少居民直呼，一出門就像走進冷凍庫。

據《央視新聞》報導，中央氣象台今日清晨繼續發布大霧黃色預警。河北中南部、山東西部、河南北部、雲南南部、廣西西部等地出現大霧，其中河北中南部、山東西北部部分地區能見度不足500米，局地甚至低於200米，交通風險顯著升高。

▲北京鐘樓、鼓樓被皚皚白雪覆蓋。（圖／CFP）

▲北京鐘樓、鼓樓被皚皚白雪覆蓋。（圖／CFP）

寒流仍在深入南方。中央氣象台同時發布寒潮藍色預警，預計13日至14日，江淮、江南中東部及南部、西南地區東南部、華南大部將降溫6至8℃，局地降幅更大。重慶、貴州、江西、浙江、安徽、江蘇等地最高氣溫將跌至今年下半年新低。14日清晨，最低氣溫0℃線將推進至浙江南部、江西北部、湖北南部一帶。

▲南京雪景。（圖／CFP）

▲南京雪景。（圖／CFP）

與降溫同步來襲的還有強風。中央氣象台強風藍色預警顯示，13日至14日，新疆北部、青海東部與南部、西藏北部、川西高原北部、內蒙古中部、華北西北部及北部、黃淮西部、山東半島、遼東半島等地將出現5至6級陣風、局地7至8級。

這波寒潮過程中，中央氣象台罕見同時啟動寒潮、暴雪、大風三項預警，並伴隨局地強濃霧，形成「降溫＋暴雪＋大風＋低能見度」的多重災害疊加態勢。山西西部、河南南部部分地區預計出現暴雪，新增積雪深度可達5至18厘米；北京、天津、石家莊已迎來初雪，北京部分山區積雪達8公分。

▲山西降雪。（圖／CFP）

▲山西降雪。（圖／CFP）

同時，河北與山東部分地區大霧密布，能見度低、道路結冰風險高，容易形成肉眼難以察覺的「暗冰」，對交通安全造成雙重威脅。北方寒冷將持續至15日，北京未來一週白天最高溫恐難超過5℃；南方雖逐漸轉晴，但濕冷感更為明顯，浙江部分山區14日最低氣溫恐低至-7℃。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／越晚越冷！　6縣市跌破10度
韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶
台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告
台灣爸媽超愛PO小孩成績單！　婦產科醫揭恐怖後果
除濕機突起火　他嚇壞急撲滅！台電曝6禁忌警告：一堆人犯
獨／捕獲野生林岱樺！高市綠營初選倒數激戰　私人行程意外曝光
他瘋越式洗頭！2周後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸學者：統一後5到10年　讓台北達「二線城市」水準

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

萬科三項債務展期未通過　違約風險增

北京初雪週末景區遊客如織　旅遊亂象致「骨折患者增多」

「中國版輝達」把資金拿來投資理財　股民錯愕：不是要投入研發？

鄱陽湖跌破極枯水位　通江水體面積減九成

六安居民挖到缺損「青銅劍」　館方：劍屬戰漢時期，已保管

入室搶嬰12萬元賣掉　陸男被判死緩「當庭大罵受害者」

網傳「畸形大草莓」都打激素？　陸專家駁斥：是蜜蜂偷懶

黎智英國安案15日宣判　開放逾600旁聽席

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

陸學者：統一後5到10年　讓台北達「二線城市」水準

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

萬科三項債務展期未通過　違約風險增

北京初雪週末景區遊客如織　旅遊亂象致「骨折患者增多」

「中國版輝達」把資金拿來投資理財　股民錯愕：不是要投入研發？

鄱陽湖跌破極枯水位　通江水體面積減九成

六安居民挖到缺損「青銅劍」　館方：劍屬戰漢時期，已保管

入室搶嬰12萬元賣掉　陸男被判死緩「當庭大罵受害者」

網傳「畸形大草莓」都打激素？　陸專家駁斥：是蜜蜂偷懶

黎智英國安案15日宣判　開放逾600旁聽席

國際志工日表揚大會登場　基隆61績優志工獲金銀銅獎肯定

快訊／越晚越冷！6縣市「低溫特報」跌破10度

黃少谷曝昔樂團時期「月接5場變一年5場」　吐心聲：蠻想念那時候

深夜、清晨急凍最危險　醫曝洗熱水澡眉角：身子先回暖再進浴室

陸學者：統一後5到10年　讓台北達「二線城市」水準

韓國瑜缺席不影響　賴清德明天10：30照樣邀2院長舉行國政茶敘

孩子有人顧！基隆推夜間托育服務　減輕家長工作育兒負擔

12星座「最新運勢」　天蠍、射手人氣爆棚！

不婚不生　40歲單身租屋族「買房了」：電梯、近醫院才有保障

台中大樓驚見高空塗鴉！「雪糕刺客」身分曝　管委會氣炸提告

【吵到忘我】情侶吵到鐵軌上 火車高速衝來差1公尺險被輾！全場嚇傻

大陸熱門新聞

六安居民挖到「戰漢青銅劍」

專家打臉網傳「畸形大草莓」都打激素

搶嬰12萬元賣掉　陸男被判死緩大罵受害者

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報

陸「雞蛋網紅」自曝一天要吃40顆 全網複製完美「煮蛋技巧」精準到秒

中國版輝達把資金拿來投資　股民：不研發？

鄱陽湖跌破極枯水位　通江水體面積減九成

砸36萬買「毒」　男免罰奇葩原因曝光

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

中國多地氣溫創新低　居民：出門像進冷凍庫

北京初雪旅遊亂象致「骨折患者增多」

陸財政部：明年重視解決地方財政困難

陸興起韓團「BIGBANG」模仿大賽 湖南伢子團「土味風格」反獲好評

陸擬規範汽車業促銷與定價行為　車企支持

更多熱門

相關新聞

2025高CP平價圍巾推薦

2025高CP平價圍巾推薦

入冬後最不能沒有的就是一條保暖又好搭的「圍巾」！如果你想在不傷荷包的情況下入手質感好、配色百搭、材質舒服的款式，本篇精選2025冬天平價圍巾推薦，從韓星同款、極簡系到厚磅毛絨款通通有，價格親民卻不輸精品質感。

寒流未到先送暖　警友會暖贈電暖器守護第一線

寒流未到先送暖　警友會暖贈電暖器守護第一線

暴雪TGA拋重磅新職業聖騎士

暴雪TGA拋重磅新職業聖騎士

寒流襲擊北市氣溫恐驟降　消防局3點籲防寒安全

寒流襲擊北市氣溫恐驟降　消防局3點籲防寒安全

氣溫降到-5度！張家界荒野求生臨時喊卡 8人平分212萬獎金

氣溫降到-5度！張家界荒野求生臨時喊卡 8人平分212萬獎金

關鍵字：

寒流初雪暴雪大霧強風

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

冷氣團來了「急凍3天」　體感溫度最低探6度

羅志祥開唱「竟請到超大咖韓星」！

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面