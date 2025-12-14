3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

▲哈爾濱大雪紛飛。（圖／CFP）

記者廖翊慈／綜合報導

北京、天津、濟南等多地在13日迎來今冬初雪，隨著雨雪逐漸減弱，影響中國的大範圍寒流仍在持續發力。本週末，中東部多地將刷新今年下半年以來氣溫新低，中央氣象台同時發布大霧、寒潮、強風預警，多項氣象災害疊加，影響範圍橫跨十多個省份。不少居民直呼，一出門就像走進冷凍庫。

據《央視新聞》報導，中央氣象台今日清晨繼續發布大霧黃色預警。河北中南部、山東西部、河南北部、雲南南部、廣西西部等地出現大霧，其中河北中南部、山東西北部部分地區能見度不足500米，局地甚至低於200米，交通風險顯著升高。

▲北京鐘樓、鼓樓被皚皚白雪覆蓋。（圖／CFP）

寒流仍在深入南方。中央氣象台同時發布寒潮藍色預警，預計13日至14日，江淮、江南中東部及南部、西南地區東南部、華南大部將降溫6至8℃，局地降幅更大。重慶、貴州、江西、浙江、安徽、江蘇等地最高氣溫將跌至今年下半年新低。14日清晨，最低氣溫0℃線將推進至浙江南部、江西北部、湖北南部一帶。

▲南京雪景。（圖／CFP）

與降溫同步來襲的還有強風。中央氣象台強風藍色預警顯示，13日至14日，新疆北部、青海東部與南部、西藏北部、川西高原北部、內蒙古中部、華北西北部及北部、黃淮西部、山東半島、遼東半島等地將出現5至6級陣風、局地7至8級。

這波寒潮過程中，中央氣象台罕見同時啟動寒潮、暴雪、大風三項預警，並伴隨局地強濃霧，形成「降溫＋暴雪＋大風＋低能見度」的多重災害疊加態勢。山西西部、河南南部部分地區預計出現暴雪，新增積雪深度可達5至18厘米；北京、天津、石家莊已迎來初雪，北京部分山區積雪達8公分。

▲山西降雪。（圖／CFP）

同時，河北與山東部分地區大霧密布，能見度低、道路結冰風險高，容易形成肉眼難以察覺的「暗冰」，對交通安全造成雙重威脅。北方寒冷將持續至15日，北京未來一週白天最高溫恐難超過5℃；南方雖逐漸轉晴，但濕冷感更為明顯，浙江部分山區14日最低氣溫恐低至-7℃。