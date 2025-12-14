快訊／雪梨海灘驚傳數十聲槍響　槍手掃射！百人驚慌逃命

▲邦迪海灘發生槍擊事件，現場群眾驚慌逃命。（圖／翻攝自X、IG）
記者詹雅婷／綜合報導
澳洲雪梨邦迪海灘（Bondi Beach）14日發生槍擊事件，造成死傷。雪梨晨驅報引述當地人的說法指出，現場聽見多達數十聲槍響，上百人倉皇逃離。
每日郵報引述目擊者說法指出，在14日當地晚間6時40分左右，2名男子在坎貝爾大道（Campbell Parade）下車後，在海灘附近開槍。依據社群平台X上流傳的影片，海灘群眾在聽到多聲槍響之後四散奔逃。
Over 2,000 members of the Jewish community held a Hanukkah celebration at Bondi Beach, Australia.— Vivid.???????? (@VividProwess) December 14, 2025
Two men armed with guns opened fire on the crowd in a mass shooting.
This is a terror attack.
pic.twitter.com/JjJ7X64J3f
BREAKING: Active shooters reported in Bondi Beach, Australia pic.twitter.com/rGDn9pTnx1— BNO News (@BNONews) December 14, 2025
現場已有大批警力到場。據信其中一名槍手已被逮捕，另外一名槍手被員警開槍擊中。警方敦促居民避開該區域，建議現場群眾尋找掩護。新南威爾斯州警方稍早透過聲明表示，已有2人落網。
澳洲總理艾班尼斯（Anthony Albanese）表示，已經注意到邦迪海灘目前處於安全警戒狀態，敦促周邊民眾聽從警方指示。
