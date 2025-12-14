網傳「畸形大草莓」都打激素？　陸專家駁斥：是蜜蜂偷懶

▲中國草莓季節到來了。（圖／新華社）

記者廖翊慈／綜合報導

冬意漸深，各地草莓陸續上市，超市裡一顆顆飽滿鮮紅、大小近似雞蛋的草莓十分吸睛。不過近日陸網上，卻出現不少傳聞，讓部分消費者開始擔心，質疑「大草莓是不是打了膨大劑」、「12月的草莓都是科技與狠活」、「畸形草莓是激素草莓」、「草莓是農殘最高的水果」等。這些看似有模有樣的說法，中國多位專家也出面解釋。

據《新華社》報導，所謂「膨大劑」其實屬於植物生長調節劑，是在合規範圍內允許使用的農藥品種。然而，遼寧草莓科學技術研究院院長姜兆彤表示，草莓種植戶一般不會使用膨大劑，因為草莓根系吸收能力弱，若施用膨大劑，雖能讓第一茬果實變大，卻會導致根系提前衰老，影響後續產量。

▲不少人質疑草莓農藥殘留多。（圖／新華社）

姜兆彤指出，膨大劑還會讓果實著色變差、硬度下降、表皮變薄，不利於採後運輸，容易造成損耗，「第一眼可能看不出來，但運輸途中極容易出現碰傷、壓傷，賣相變差，得不償失。」

至於市面上雞蛋大小的草莓從何而來，上海交通大學農業與生物學院植物科學系主任連紅莉表示，許多草莓本來就是育種團隊精心選育的優質品種，體型更大、口感更甜屬於正常目標。同一品種的草莓，也可以透過疏花疏果讓果實更大，「草莓是多級花序，第一級花結出的果最大，農民會把三級、四級等無效花去掉，以提升品質與商品果比例。」





▲畸形大草莓。（圖／新華社）

此外，有網友以「草莓是否畸形」判斷是否為激素或膨大劑草莓，甚至有人稱畸形草莓「不能吃」。南京農業大學園藝學院副教授吳寒表示，畸形果主要與授粉不均、溫度不適等自然因素有關，與膨大劑、激素無關，「凹陷部位通常沒有受精，種子未發育，溫度太低時蜜蜂活動力弱，不積極，授粉不足，就會導致畸形。」

至於農藥殘留問題，多地監測數據顯示草莓安全性較高。以江蘇宿遷為例，今年抽檢的84批次草莓，合格率達100%。連紅莉說明，草莓用藥主要在育苗期，開花後用藥極少，等到果實成熟時農殘已大幅降到安全範圍內。

報導指出，總結來說，坊間的「大草莓迷思」多屬誤解，只要來源正規，草莓大小、形狀與安全並無必然關聯。