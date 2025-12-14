0成本抽成！學生「私訊炸雞店老闆」道歉文曝　網傻：有夠沒誠意

▲老闆表示，已收到女學生的道歉訊息。（圖／翻攝自炸雞店老闆IG）



網搜小組／劉維榛報導

台中逢甲大學行銷系學生舉辦包場活動，預估可帶來170人流，並向樓下炸雞店老闆提出「八二分帳」合作，老闆拒絕後，學生卻發文公審店家「沒打狂犬疫苗、態度超爛」，此舉遭到網友一面倒開罵。如今事情鬧大，鬧事女學生向店家私訊道歉，並稱「希望親自向他道歉」，老闆則高EQ回「不經一事不長一智」。

炸雞店老闆Jimmy於今（14日）在Threads表示，他收到女學生的道歉私訊，並感慨「其實人生不就是不經一事不長一智，希望未來的日子裡大家都歲月靜好」，意味著不再追究對方的過錯，「0成本風波」正式結束。

該女學生在道歉訊息表示，「我想就先前在個版上對貴店所做出的公開指控，向您致上歉意」，對於自己公開指控店家、影響信譽，是這件事情中最嚴重的錯誤，「我必須為此負責」。

女學生強調，此風波讓她深刻學到，在發布任何可能影響他人名譽的訊息前，必須謹慎查證，面對店家或合作單位，也需保持清楚、尊重且負責任的溝通方式。對此，她會在官方聲明中說明、澄清並再次致歉，「承擔相應的後果」。最後，女學生喊話，若老闆願意的話，想親自向他道歉，並說明對這件事的反省與改進。

底下網友紛紛熱議，「店家格局高，不用浪費心力跟他們計較」、「老闆人真好，是我就直接告下去」、「看起來有點AI味」、「知錯能改，希望這位少年以後貼文要小心，無須太情緒化，因為凡走過必有痕跡」、「感謝老闆願意原諒學生，也希望學生在這事件上真正的反省及修正錯誤」、「道歉還用AI寫？有夠沒誠意」。

回顧這起事件，台中某大學行銷系的學生團隊，在餐廳二樓舉辦包場活動，向一樓炸雞店老闆Jimmy提出合作提案，表示活動預估可帶來170人流，希望能從參與者消費中抽取20%的利潤，不過Jimmy認為合作方案不妥，且學生態度不佳。

女學生氣得公審，「結果對方是沒打狂犬疫苗還是怎樣？瘋狂跳針、態度超爛，有想過他可能不會接受合作，但沒想到會那麼靠X，只能說禮貌待人啦，而且平常名聲就沒多好了」。該貼文一出，立刻遭到炎上，女學生將帳號改為隱藏。

炸雞店老闆PO文回嗆，「我不是你們的代售中心，憑什麼覺得我要接受？我想都不想的回：叫她（他）們不要買我炸雞拜託。以她（他）們的年紀跟水準，我肯定不會放在眼裡，不會有任何交集，更別自往臉上貼金說知道我的個性，地球不是繞著你轉，不是你要怎樣就要順著你怎樣。」

眼見撻伐聲浪不斷擴大，團隊表示，「這次事件讓我們深刻反省，第一次籌辦派對，是我們踏入社會前難得的學習經驗」，但因經驗不足與思慮不周，造成了誤會與傷害，會以此為教訓，未來將更加謹慎、負責地處理所有對外溝通事宜。