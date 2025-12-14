　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸再推提振消費新政策　加強商務與金融協同

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

▲大陸消費不振，近年已多次推出刺激政策。（圖／CFP）

記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部、央行、金管局14日聯合發表「關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知」，內容包含強化商務和金融系統協作，引導金融機構聚焦消費重點領域加大支持力度，助力提振和擴大消費等。

該份通知共分3大部分11項目，第一部分為「深化商務和金融系統協作」，推動地方有關部門加強溝通交流和分工協作，鼓勵有條件的地方健全溝通合作機制，強化財政資金、信貸資金與社會資本等合力，細化落實具體實施細則，共同打好政策「組合拳」。

第二部分為「加大消費重點領域金融支持」，鼓勵金融機構圍繞升級商品消費、擴大服務消費、培育新型消費、創新多元化消費場景、助力消費幫扶五大重點領域，優化金融產品服務，推動供需兩端強化對接，提高對商品和服務消費的適配性，因地制宜推動新型消費發展，支持消費新業態新模式新場景建設，落實落細各項金融支持舉措。

第三部分為「擴大政金企對接合作」，鼓勵發揮「政金企」擴消費合力，開展多層次、多渠道、多樣化的促消費活動和信息共享，做好精準對接服務，用足用好相關政策紅利，更好滿足相關經營主體和消費者需求。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

通知中提到，要強化政策合力，鼓勵地方商務主管部門充分利用現有資金渠道，積極開展促消費活動，與金融支持形成合力，更好激發消費潛力。鼓勵有條件的地方運用數字人民幣智能合約紅包提升促消費政策實施質效。

通知中指出，要結合地方實際探索運用融資擔保、貸款貼息、風險補償等多種方式，加強財政、商務、金融政策協同配合，引導信貸資金加大向消費重點領域投放。鼓勵有條件的地方通過多種方式支持參與康養、文旅等消費重點項目和數字、綠色等新型消費領域。鼓勵銀行和非銀行金融機構發揮各自特點，加強優勢互補，協同參與促消費活動，促進消費提質升級。

通知中提到，要升級商品消費，加強大宗耐用消費品、數碼產品等消費金融服務，挖掘商品消費升級潛能。推動金融機構與平台、重點商戶合作，走進商超賣場，完善分期付款、信用卡、手機銀行、數字人民幣等產品服務模式，更好滿足消費者換新需求。

▲▼中國大陸消費,逛街,購物,夜市。（圖／CFP）

通知中指出，要根據客戶還款能力和信用情況，合理確定貸款發放比例、期限和利率，落實好個人消費貸款額度、期限、利率差異化政策，加快推動個人消費貸款業務發展。適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金。加強金融機構與內外貿一體化重點企業和平台對接，提供境內外交易撮合服務，完善跨境供應鏈融資模式，支持更多企業內外貿一體化經營，擴大內貿險承保規模，支持更多優質外貿產品進入國內市場。

通知中提到，要聯合開展促消費活動，鼓勵金融機構積極參與地方商務主管部門組織開展的系列促消費活動，推出專門方案、專屬產品、專場活動，通過促消費活動觸達更多經營主體和消費者，擴大金融服務覆蓋面。

通知中還指出，要鼓勵金融機構根據各地方促消費差異化政策和場景需求，定制和升級數字人民幣智能合約紅包服務方案，更好滿足補貼資金高效週轉、精準直達、定向施策等要求。鼓勵商家、平台發放消費券，提供更多低息、免息分期等優惠。引導金融機構與商家、平台深化合作，共同開發適應消費行業特點的金融產品和服務，精準獲客、靈活促銷，形成「政府+金融機構+商家」擴消費合力。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／澳洲海灘槍擊10死！槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光
稱霸7年級生青春！藤井莉娜「41歲近況曝光了」　
快訊／北市大安區驚傳墜樓　女當場死亡
她靠「這1物」3分鐘搶到金唱片門票！　工程師認證：可阻擋雜訊

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

療癒經濟崛起　大陸品牌競爭IP藍海市場

飛天茅台酒1天內漲價4次　專家指出：正進入業績「快速出清期」

香港特首明赴北京述職　將向習近平報告宏福苑大火情況

空中計程車將成真？　無人駕駛eVTOL有望實現城際飛行

又是密集高樓！香港住宅樓「起火」　400多人凌晨穿睡衣逃生

陸再推提振消費新政策　加強商務與金融協同

陸學者：統一後5到10年　讓台北達「二線城市」水準

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

萬科三項債務展期未通過　違約風險增

北京初雪週末景區遊客如織　旅遊亂象致「骨折患者增多」

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

療癒經濟崛起　大陸品牌競爭IP藍海市場

飛天茅台酒1天內漲價4次　專家指出：正進入業績「快速出清期」

香港特首明赴北京述職　將向習近平報告宏福苑大火情況

空中計程車將成真？　無人駕駛eVTOL有望實現城際飛行

又是密集高樓！香港住宅樓「起火」　400多人凌晨穿睡衣逃生

陸再推提振消費新政策　加強商務與金融協同

陸學者：統一後5到10年　讓台北達「二線城市」水準

3預警齊發！中國多地氣溫創新低　居民嘆：出門就像走進冷凍庫

萬科三項債務展期未通過　違約風險增

北京初雪週末景區遊客如織　旅遊亂象致「骨折患者增多」

Popu Lady 13週年全員合體！　「5人燦笑合照」勾粉絲陷回憶殺

療癒經濟崛起　大陸品牌競爭IP藍海市場

受黑色行動7影響！《決勝時刻》官方宣布「子系列不連出」

快訊／澳洲海灘槍擊10死！2槍手朝人群開槍　路人奪槍畫面曝光

鮭魚便當「魚片僅拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

台南北區公所化身聖誕老公公　黃偉哲感謝各界齊力送暖弱勢學童

飛天茅台酒1天內漲價4次　專家指出：正進入業績「快速出清期」

安妮投入畢生積蓄！親飛杜拜找金主　公開超大計畫「背後動機超有愛」

長者人行道突倒下　診所護理師全衝出救人！醫師：以大家為榮

聖誕樂聲響徹台中！江肇國邀樂團公益開唱　「大咖」驚喜現身

【高空驚魂】搭機遇「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙乘客嚇傻

大陸熱門新聞

陸學者：統一後5到10年讓台北達二線城市水準

六安居民挖到「戰漢青銅劍」

專家打臉網傳「畸形大草莓」都打激素

搶嬰12萬元賣掉　陸男被判死緩大罵受害者

南京大屠殺88週年　解放軍發「大刀·祭」海報

中國版輝達把資金拿來投資　股民：不研發？

陸「雞蛋網紅」自曝一天要吃40顆 全網複製完美「煮蛋技巧」精準到秒

砸36萬買「毒」　男免罰奇葩原因曝光

中國多地氣溫創新低　居民：出門像進冷凍庫

鄱陽湖跌破極枯水位　通江水體面積減九成

懸崖自拍一秒踩空！男墜40公尺畫面曝

北京初雪旅遊亂象致「骨折患者增多」

陸興起韓團「BIGBANG」模仿大賽 湖南伢子團「土味風格」反獲好評

陸財政部：明年重視解決地方財政困難

更多熱門

相關新聞

陸中央經濟工作會議釋「穩中求進」訊號 降準降息首提「靈活高效」

陸中央經濟工作會議釋「穩中求進」訊號 降準降息首提「靈活高效」

大陸中央經濟工作會議10日至11日在北京舉行，會議總結2025年經濟情況並部署2026年重點任務，傳遞「穩中求進、提質增效」的政策訊號。本次會議首次在降準降息操作上提出「靈活高效」，並強調要發揮存量與增量政策的集成效應。會議凸顯穩預期、穩市場與擴大內需的重要性，為2026年經濟佈局定調。

郵輪客113萬人次創新高　交通部3措施保障權益：行程延遲按日賠償

郵輪客113萬人次創新高　交通部3措施保障權益：行程延遲按日賠償

叁山處推搭台灣好行跑水求財線優惠及特色禮抽獎

叁山處推搭台灣好行跑水求財線優惠及特色禮抽獎

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

陸男子競拍3660元拿下「清代羅漢圖」 鑑定仿品值30元...真跡在日本

台中購物節23天破127億　西屯楊先生抱回百萬大獎

台中購物節23天破127億　西屯楊先生抱回百萬大獎

關鍵字：

消費內需

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

搭機遇乘客「行動電源爆炸」　機艙失火冒煙

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面