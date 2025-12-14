陸再推提振消費新政策　加強商務與金融協同

▲大陸消費不振，近年已多次推出刺激政策。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸商務部、央行、金管局14日聯合發表「關於加強商務和金融協同，更大力度提振消費的通知」，內容包含強化商務和金融系統協作，引導金融機構聚焦消費重點領域加大支持力度，助力提振和擴大消費等。

該份通知共分3大部分11項目，第一部分為「深化商務和金融系統協作」，推動地方有關部門加強溝通交流和分工協作，鼓勵有條件的地方健全溝通合作機制，強化財政資金、信貸資金與社會資本等合力，細化落實具體實施細則，共同打好政策「組合拳」。

第二部分為「加大消費重點領域金融支持」，鼓勵金融機構圍繞升級商品消費、擴大服務消費、培育新型消費、創新多元化消費場景、助力消費幫扶五大重點領域，優化金融產品服務，推動供需兩端強化對接，提高對商品和服務消費的適配性，因地制宜推動新型消費發展，支持消費新業態新模式新場景建設，落實落細各項金融支持舉措。

第三部分為「擴大政金企對接合作」，鼓勵發揮「政金企」擴消費合力，開展多層次、多渠道、多樣化的促消費活動和信息共享，做好精準對接服務，用足用好相關政策紅利，更好滿足相關經營主體和消費者需求。

通知中提到，要強化政策合力，鼓勵地方商務主管部門充分利用現有資金渠道，積極開展促消費活動，與金融支持形成合力，更好激發消費潛力。鼓勵有條件的地方運用數字人民幣智能合約紅包提升促消費政策實施質效。

通知中指出，要結合地方實際探索運用融資擔保、貸款貼息、風險補償等多種方式，加強財政、商務、金融政策協同配合，引導信貸資金加大向消費重點領域投放。鼓勵有條件的地方通過多種方式支持參與康養、文旅等消費重點項目和數字、綠色等新型消費領域。鼓勵銀行和非銀行金融機構發揮各自特點，加強優勢互補，協同參與促消費活動，促進消費提質升級。

通知中提到，要升級商品消費，加強大宗耐用消費品、數碼產品等消費金融服務，挖掘商品消費升級潛能。推動金融機構與平台、重點商戶合作，走進商超賣場，完善分期付款、信用卡、手機銀行、數字人民幣等產品服務模式，更好滿足消費者換新需求。

通知中指出，要根據客戶還款能力和信用情況，合理確定貸款發放比例、期限和利率，落實好個人消費貸款額度、期限、利率差異化政策，加快推動個人消費貸款業務發展。適當減免汽車以舊換新過程中提前結清貸款產生的違約金。加強金融機構與內外貿一體化重點企業和平台對接，提供境內外交易撮合服務，完善跨境供應鏈融資模式，支持更多企業內外貿一體化經營，擴大內貿險承保規模，支持更多優質外貿產品進入國內市場。

通知中提到，要聯合開展促消費活動，鼓勵金融機構積極參與地方商務主管部門組織開展的系列促消費活動，推出專門方案、專屬產品、專場活動，通過促消費活動觸達更多經營主體和消費者，擴大金融服務覆蓋面。

通知中還指出，要鼓勵金融機構根據各地方促消費差異化政策和場景需求，定制和升級數字人民幣智能合約紅包服務方案，更好滿足補貼資金高效週轉、精準直達、定向施策等要求。鼓勵商家、平台發放消費券，提供更多低息、免息分期等優惠。引導金融機構與商家、平台深化合作，共同開發適應消費行業特點的金融產品和服務，精準獲客、靈活促銷，形成「政府+金融機構+商家」擴消費合力。