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外媒：博通擬出售射頻無線晶片部門　售價高達3千億元...大客戶蘋果可能成買家　

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▲▼Broadcom 博通。（圖／路透社）

▲博通（Broadcom）尋求出售無線晶片部門。（圖／路透社）

記者謝仁傑／綜合報導

《華爾街日報》引援知情人士報導，蘋果的供應商博通（Broadcom）打算出售無線晶片部門的射頻業務，正透過瑞士信貸集團（Credit Suisse Group AG）協助，買家很可能是蘋果。由於該部門在2019年帶來了22億美元（約665億新台幣）收入，意味著它可能價值100億美元（約3023.3億新台幣）。

不過，蘋果是否願意買下，且以這個數字出價，都還是未知數，該報導也指出，整個過程仍處於早期階段。

RF用於智慧型手機的濾波器，提升訊號品質，博通的技術是業界領導者，但近年來，面臨越來越激烈的競爭，競爭對手科沃（Qorvo Inc.）已開發出另一種濾波技術，該技術將可以替代傳統的FBAR。

蘋果是博通的主要客戶，約佔博通2018年淨收入的25％。然而，博通希望透過專注利潤更高的軟體業務，進一步地實現其多元化。

該篇報導沒有具體提到博通RF業務的任何潛在收購者，但蘋果可能感興趣的消息已經傳出。Creative Strategies的分析師Ben Bajarin在Twitter指出，蘋果已在研究自己的RF技術，為成為收購博通業務的「候選人」做準備。

蘋果正在建立自己的調製解調器部門，且最近又收購了英特爾的智慧型手機業務以加快這個過程。Apple擴展的網路項目與收購博通的RF部門是有關連性的，但蘋果是否準備斥資超過100億美元進行收購仍有待觀察。


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