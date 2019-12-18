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地表最屌軍火商洛馬徵才「落腳台中」　5職缺曝光！

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▲▼F-16V戰機。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

▲F-16V戰機。（示意圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

網搜小組／劉維榛報導

全球最大軍火製造商來台徵才了！製造F-16V戰機的美國洛克希德馬丁正應徵國家級尖端人才，消息曝光後，讓不少懷抱雄心壯志的網友喊應徵，5種職缺曝光！

昨（17）日，本站報導《「F-16亞太維修中心」落腳沙鹿　漢翔與洛馬簽合作協議書》，指出漢翔航空公司與軍火商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）一同簽署「策略聯盟合作協議書」，地點就訂在台中沙鹿廠區，讓台灣成為F-16戰機的亞太維修中心，掀起各界討論。

請繼續往下閱讀...

「地表最屌的軍火商洛馬，3週前就開始在台灣徵才了！」有網友眼尖直呼，其實洛克希德馬丁早在11月底、12月初時，就大舉招兵買馬，徵才網站上，可見官方洋洋灑灑寫下，過去30年來，中國民國空軍一直使用自家的產品捍衛天空領域，從F-104星際戰鬥機開始，一直延續到F-16A／B MLU Block 20。

公司簡介上也呼應與台簽訂的合作計畫，「但是洛克希德馬丁公司在台灣的歷史不僅僅局限於提供先進的程序和功能。該公司還是第一個與台灣工業發展局（IBD）建立工業合作（IC）協議的國防承包商，為台灣工業提供新技術，專有技術和能力。」

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▲▼地表最屌軍火商洛馬徵才「落腳台中」　5職缺曝光！（圖／翻攝LinkedIn）

▲洛馬5職缺曝光！（圖／翻攝LinkedIn

據瞭解，未來團隊落腳於台中，網友笑稱，「想加入世界級國防工業的人，機會來了～」至於職缺部分，網站顯示包括「電子技師、飛航機械技術員、航空電子系統專才、飛機機體分析師／專業檢查員、航空電子系統專家」，目前已湧進百位人才應。

眾多網友也驚呼，「我們在美國，安全等級不夠高，進不了洛馬，羨慕」、「這時候的專業跟外語就無敵重要了」、「天啊！」、「 台中耶」。

►生火了！連我媽都用到發光

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