「F-16亞太維修中心」落腳沙鹿　漢翔與洛馬簽合作協議書

▲漢翔公司負責將F-16A/B升級為F-16V的計畫（Block20）。（圖／翻攝自洛克希德·馬丁官網）

記者楊庭蒝／綜合報導

漢翔航空公司在17日與F-16製造商洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）簽約，一同簽署「策略聯盟合作協議書」，地點就訂在台中沙鹿廠區，讓台灣成為F-16戰機的亞太維修中心，漢翔與洛馬之間的合作關係變得更加緊密，從未曝光過的23棚廠也在現場亮相，讓F16戰機的戰力提升計畫的生產線細節更加清楚明瞭。

行政院先前編列特別預算，向美國採購66架F-16V（Block70）戰機後，立法院火速三讀通過。到時候如果66架F-16V戰機編列進部隊後，台灣就會有210架 F-16型戰鬥機服役，成為亞太地區最大的 F-16戰機使用國，也是這次創立亞太維修中心的契機。

台灣目前F16戰機正在執行戰力提升計畫，預計於2023年完成，負責執行的就是漢翔公司，這次和洛馬公司的簽約儀式，邀請到行政院長蘇貞昌到場致詞，還有洛馬公司副總經理Randy Howard丶國安會副秘書長陳文政、國防部副部長張冠群上將、空軍副司令范大維中將等人出席，一起見證歷史性的一刻。

▲蘇貞昌出席漢翔與洛馬公司策略聯盟合作協議書簽署典禮。（圖／記者蔣婕妤攝）

據《軍聞社》報導，漢翔董事長胡開宏表示，F-16一直肩負著台灣空防的重大任務，透過這次的簽約，希望能將戰機的產製和維修在地化，目前漢翔執行F-16戰機戰力提升計畫的人員超過800名，全數都是認證合格的專技人員，並獲得洛馬公司50多份能力證書，授權製造23項F-16戰機相關零組件。

蘇貞昌致詞時表示，國防需要空防，空防需要戰機，戰機需要維修。今日非常榮幸見證，全世界最好的戰機製造商美國洛馬公司與台灣航太工業最先驅的漢翔公司簽署策略合作協議書，未來將以設置維修中心為目標，希望合作愉快，日益精進，創造雙贏。

空軍以「鳳展專案」和「鳳翔專案」來提升與採購F-16戰機的戰力，讓台灣在亞太地區F-16型戰機的數量高於其他國家。其中「鳳展專案」耗資約新台幣1100億元，將現有144架F-16A/B升級為F-16V，雖然10 月份一度傳出投入的人力不足，又發生「非計畫性故障改正時程過長」的緣故，導致漢翔公司預計交機進度嚴重落後，而飽受批評。

但現在看起來並不全然是壞事，2專案同步進行，引起了洛馬在台灣設置亞太維修中心意願，除了維修在地化外，更重要的是零件的製產能產生可觀的利益收入，看來當初砸大錢升級與採購F-16，真的是「賭對了！」

根據航空雜誌《國際航空》（Flight International）的報告顯示，台灣各類型戰機總計有289架，在全世界排名第10名。

漢翔因為與洛馬公司簽約一事，讓17日早盤股價應聲上漲，漲幅最高超過1.5％，最高價來到每股31.90元。