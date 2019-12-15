年薪200萬、33天年假！英國女王徵社群小編　還要會幫柯基犬修圖

▲伊莉莎白二世將招聘社群人才。（圖／路透）

記者林瑩真／綜合外電報導

英國皇室正式發出招聘資訊，要一名人才幫英國女王伊莉莎白二世管理社群軟體，保證女王在國際的曝光率，而年薪高達4.5至5萬英鎊（約台幣180至200萬元）。

「你知道你的內容會被數百萬人瀏覽，因為我們正在白金漢宮招聘一名數位互動主管（Head of Digital Engagement）。」綜合外媒報導，女王私人秘書辦公室在LinkedIn發出招聘資訊，徵求一名管理皇室家族（The Royal Family）所有社群帳號的小編。

招聘資訊指出，這份工作適合「總是停不下來」的人，監督皇室的所有社群軟體帳戶、制定數字策略等，且要保證尋找新方法來維持女王公眾及國際的曝光率，應徵者必須要有管理及編輯知名網站和社群平台的經驗。

皇室提到，這份工作不僅意味著要花費大量時間去找出適合皇室的標籤、幫柯基犬修圖（但女王愛寵的柯基犬已在2018年10月過世），「我們的工作總是引人注目的，所以聲譽及影響力是這份工作的首要考量」，嘗試用專業來傳遞信息，讓全世界「分享」這份工作，將會是最大的成就感。

報導指出，應徵該工作成功後，將進入白金漢宮服務，每周一至五工作37.5小時，除了高達4.5至5萬英鎊的年薪，還有免費午餐及長達33天的年假，甚至有培訓發展機會，應徵期限至12月24日截止。

英國皇室的社群軟體目前包括Facebook上的500萬名粉絲、Instagram的690萬名粉絲及Twitter的410萬粉絲。目前該徵才廣告已經有200多人申請。

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