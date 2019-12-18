遭安倍御用記者性侵…刑事抓不到！伊藤詩織爭4年「民事訴訟」獲賠330萬　

▲日本女記者伊藤詩織勝訴發表感言。（圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

日本女記者伊藤詩織2015年4月指控，首相安倍晉三的御用記者山口敬之以「討論就職」為由，趁她意識不清時性侵她。如今東京法院在18日判決出爐，山口須賠償伊藤330萬日圓（約新台幣90萬元）的精神賠償費。

綜合外媒報導，當時伊藤從美國新聞專業畢業返日，為了找工作聯繫上擔任TBS華盛頓分台台長的山口敬之。誰料，4月4日晚上，伊藤與山口在續攤的壽司店小酌後就失去意識，醒來時，山口就正在性侵她，她強烈反抗「住手」、「好痛」等全被忽視，山口仍持續性侵行為。

對此，山口辯稱伊藤是靠自己的力量走到旅館房間，「她在房間內嘔吐，然後不斷道歉，接著邀請我發生性行為」，強調自己沒有犯法，發生性關係都是是兩人同意的。然而，伊藤提告，東京地檢署以「證據不足」決定不起訴，2017年的再審要求也仍是不起訴下場。

▼影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

由於無法透過刑事訴訟將山口繩之以法，伊藤改採民事訴訟，要求山口賠償1100萬日圓（約新台幣302萬元）的精神賠償費，但一度被山口反告損害名譽，求償1.3億日圓（約新台幣3570萬元）。

如今東京地方法院民事訴訟判決在18日出爐，法官鈴木昭洋表示，伊藤公開自己的被害過程，涉及公眾利益，相信內容屬實，因此判山口須賠償伊藤330萬日圓的精神賠償金。山口告損害名譽並求償的1.3億日圓則被駁回。

對此，伊藤表示，收到很多人為她加油的訊息，「大家說我已經打了有意義的一場官司」，雖然判決已經讓事情告一段落，「但打贏官司不代表我的傷口會消失」。

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

