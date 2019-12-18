想入獄吃一輩子牢飯！日男新幹線隨機殺人　判決無期「高舉雙手喊萬歲」

▲東海道新幹線去年發生隨機殺人事件。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者林瑩真／編譯

去年6月，日本神奈川縣東海道新幹線列車發生無差別殺人事件，23歲男子小島一朗持刀隨機砍人，造成1死2傷。檢方因「暴力殺人且犯後毫無悔意」為由，求處無期徒刑。如今橫濱地方法院18日判決出爐，判處小島一朗無期徒刑。

綜合日媒報導，2018年6月9日晚間9時45分，小島一朗策劃隨機殺人行動，持刀在幾乎客滿的新幹線列車隨機殺人，2名女性乘客被砍傷，38歲的梅田耕太郎上前阻止，最後被利刃殺死。

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檢方指出，小島一朗事先買刀，是有計畫的隨機殺人，「凶惡且重大的隨機殺人事件，審判中也毫無反省態度」，不過考慮小島一朗沒有前科，因此依殺人、傷害、殺人未遂等罪起訴小島一朗，並求處無期徒刑。

對此，橫濱地方法院小田原分部18日下午2時30分開始判決，按照檢方要求，判處小島一朗無期徒刑。小島一朗被宣告判決後，突然站起身來說「我不會上訴」，並高舉雙手大喊了3聲萬歲。據稱，小島一朗本就希望入獄吃一輩子牢飯，才會控制殺人人數不能超過3人。

另外，此案引起社會關注，吸引超過300人申請僅僅32個的旁聽席。

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