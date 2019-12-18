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快訊／四川內江資中縣地震規模5.2「深度14KM」　網嚇：窗戶狂搖

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▲▼四川內江地震。（圖／翻攝自微博）

▲四川內江地震。（圖／翻攝自微博）

記者錢玉紘／綜合報導

中國地震台網自動測定，18日早上8點14分，四川內江市資中縣附近發生規模5.2地震，震源深度僅14公里，震央距離威遠縣16公里，距資中縣20公里，距內江市23公里，距成都市138公里。目前尚未傳出災情。

當地網友在微博上回報，「震感非常强烈」、「才三樓，窗戶鐺鐺鐺鐺鐺鐺鐺 一直響，太嚇人了」、「感受到了，床搖了4、5下」、「德陽，震感強烈」、「成都，被晃醒的」、「我在自貢，地面， 聽到玻璃往下掉，好幾個女生尖叫」。

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