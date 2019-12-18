抹黑、抹黃烏龍爆料不斷　韓國瑜競辦：具有規律性

▲國民黨總統候選人韓國瑜。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

選舉倒數23天，國民黨總統參選人韓國瑜負面新聞不斷，國產署雲林分署13日甚至開挖韓國瑜岳父砂石場 檢測是否埋有毒廢棄物。對此，韓國瑜競選辦公室總發言人王淺秋質疑，國產署配合黑韓立委演出，在李家近20年就已停止開採砂石的土地上開挖，適逢選前倒數時刻，明顯是惡意想要透過這樣的手法影響選情甚至有沒有可能想栽贓給李家或韓國瑜，競辦嚴正譴責。



韓國瑜競選辦公室發言人鄭照新痛批，這些負面的烏龍爆料都是有規律性，黃國昌身為立法委員不斷烏龍爆料，現在無招可出，竟開始歹戲拖棚，「根本就是配合國家資源出外景，上演國家選舉大秀，這是一場爛透了的黃金傳奇，想玩金銀島去尋寶！」。

鄭照新質疑，之前的核彈通通都是含沙射影的空包彈，用資訊錯置導致選民混淆，現在國產署選擇在今日政見發表會開挖，有轉移焦點嫌疑，「是不是蔡政府提不出政見？企圖讓大家忽略政見發表會！」。

王淺秋指出，不只是黃國昌抹黑，今日兩本周刊所作的報導最大共同點是, 證明先前韓國瑜被指有小三甚至有私生子都是烏龍爆料，連照片名字都張冠李戴，現在就等待司法判決還給當事人清白，「又是抹紅、抹黃、抹黑，請問夠了嗎？」

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