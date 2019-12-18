600萬是投資LED借貸關係　王淺秋：抹黑抹紅抹黃！到底夠了沒

▲韓國瑜競選總部總發言人王淺秋。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

美麗島電子報董事長吳子嘉日前爆料高雄市長韓國瑜與「新莊王小姐」有婚外情及1名私生女，台北地檢署認為吳子嘉未經合理查證，起訴吳子嘉。週刊18日再度爆料，「新莊王小姐」購買新莊房產簽約前，曾有一筆600萬資金匯入，而這筆錢就是來自韓國瑜。

對此，韓國瑜競選辦公室發言人王淺秋18日出面澄清，韓國瑜曾和親信黃文財、王小姐共同投資LED，這筆錢屬於朋友之間正常財務的借貸關係，並無不法。

王淺秋表示，兩本週刊今天同時做出報導，當時已被法院認定當初是烏龍爆料，小三跟私生子根本都不是，600萬單純是財務投資合作的行為，沒有任何其他疑慮，韓市長從參選以來不管是遠親或是多年前的朋友都被抹黃，韓市長感到非常遺憾跟抱歉，「抹黑抹紅抹黃，到底夠了沒！」

王淺秋強調，這筆錢是韓國瑜跟朋友投資行為，600萬是跟朋友本來要投資，賠錢後要把錢還給借貸關係當事人，沒有不可告人之處。

親韓人士透露，韓國瑜原欲投資LED，最後幾乎是血本無歸，後來王小姐要在新莊購屋需要一筆現金，韓國瑜才賣掉手邊一批股票變現，把借款還清。

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