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臉書列蔡政府3年來慘況　吳敦義：蔡英文難道沒帶衰台灣？

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▲吳敦義、張善政出席國民黨聖誕節點燈。（圖／記者林敬旻攝）

▲國民黨主席吳敦義。（圖／記者林敬旻攝）

記者徐政璿／台北報導

國民黨主席吳敦義17日出席韓國瑜全國勞工後援總會成立大會，致詞時批評總統蔡英文是「衰尾查某」，引發民進黨批評。吳敦義18日再度於臉書發文列出蔡政府3年來帶給台灣的慘況，痛批「在蔡英文執政之下，百業蕭條，台灣難道不是衰落了嗎？蔡英文難道沒有帶衰台灣嗎？」

吳敦義18日上午以「台灣，不能再衰落下去」為題在臉書撰文表示，蔡英文當選、民進黨完全執政，到現在已經三年多了，這三年多以來，人民的生活水準變得更好了嗎？根據媒體的民調結果，有高達七成八的民眾，認為自己的生活或者沒有過得更好，或者甚至過得比過去更差

吳敦義指出，蔡英文執政時期，分屍案等重大刑案接連發生，店面招租的招租、冷清的冷清，人民日子苦哈哈，飯店、遊覽車、夜市小攤販，賣的賣、收的收，觀光業變成大慘業，甚至連花生價格處理不當，都有農漁民站出來嗆民進黨該下台。

吳敦義說，「在蔡英文執政之下，百業蕭條，台灣難道不是衰落了嗎？蔡英文難道沒有帶衰台灣嗎？」

吳敦義表示，建立廉能而有效率的政府與議會，打拼繁榮而均富的經濟，創造公益而和諧的社會，並且維持兩岸和平穩定發展，是一直縈繞在他心頭的重中之重，「我們不能再這樣衰落下去，台灣必須振衰起敝，為此，我將殫精竭慮、拚盡心力，為國民黨的勝選、為中華民國的繁榮富強繼續努力。」

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