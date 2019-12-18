2020大選有無投票權？　內政部24日起開放3天查詢！





▲民眾若要了解自己有無投票權，可在12月24日至26日去內政部戶政司網站查詢。（示意圖／本報資料照）

記者袁茵／台北報導

總統及立委選舉即將於2020年1月11日舉行，為利民眾了解自己有無投票權，在12月24日至26日這3天，民眾可憑身分證字號及生日，上網查詢有無投票權，也可到戶籍地鄉（鎮、市、區）公所閱覽選舉人名冊，如發現有誤，可向公所申請更正，以保障權益。

內政部表示，若要擁有投票權，依規定，選舉人須年滿20歲、未受監護宣告，總統選舉須在台繼續居住6個月以上，立委選舉則須在選舉區繼續居住4個月以上，才符合投票的資格。

內政部指出，依規定，鄉（鎮、市、區）戶政機關會以投票日前20日的戶籍登記資料為造冊基準日，來編造選舉人名冊，並在選舉人戶籍地鄉（鎮、市、區）公所公告閱覽3日。明年總統及立委選舉的造冊基準日為本月22日，造冊後將於本月24日至26日，在選舉人戶籍地鄉（鎮、市、區）公所公告閱覽3日。

為便利民眾，內政部在這3天，也開放民眾到內政部戶政司網站「109年第15任總統、副總統及第10屆立法委員選舉人投票資格查詢服務」專區，以國民身分證統一編號及出生年月日，查詢有無投票權。若對查詢結果有疑義，請記得於閱覽期間內向戶籍地鄉（鎮、市、區）公所申請更正，以保障權益。

內政部提醒，有些民眾可能因工作等因素未居住在戶籍地址，或未接到投票通知單，而不清楚投票所地點。所以，內政部在明年1月6日至11日，也會開放民眾查詢明年總統及立委選舉個人的投票所地點、選務聯絡電話及注意事項等相關資訊，屆時歡迎民眾上網查詢。