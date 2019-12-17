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妹子內用「玩筷子」挑超久　老闆想問：求籤嗎？網一看曝恐怖真相

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▲▼妹子內用「玩筷子」挑超久　老闆想問：求籤嗎？網一看曝恐怖真相（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲就怕筷子不乾淨，不少人會仔細挑過！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

網搜小組／劉維榛報導

餐飲業遇到怪奇客人，讓人好氣又好笑！一名老闆透露，客人想要內用，卻一直站在餐具區不走，原來她在挑筷子，一度想上前調侃「請問您是在求籤嗎？」不過最後又忍了下來。對此，有過來人幫解釋，對方可能怕免洗筷品質不佳，想要挑一雙乾淨的，才會挑了老半天。

一名男網友在臉書《爆怨公社》納悶表示，從事餐飲業工作，每天總會遇到奇葩客人，早已見怪不怪，不過昨（16）日，一名女常客入內用餐，下一秒的舉動卻讓原PO百思不得其解。

請繼續往下閱讀...

原PO忍不住偷瞄，只見女客人「來拿餐具時，選筷子在那邊玩…挑超久」，直言很想上前詢問對方「很想探頭出去跟她說，請問您是在求籤嗎？」

老闆的內心OS帶有爆笑後勁，文章一貼出後，引來不少網友笑虧「下下下籤！」、「我覺得頭尾要同一邊」、「客人有強迫症，如果沒妨礙他人就隨他吧！」、「下一句：請到櫃檯博杯看看，是不是這支籤喔～謝謝」、「求姻緣籤難免要謹慎一點」、「筷子有個聲音告訴他不是我啦」、「有個同事每次吃自助餐，在每樣菜前都要仔仔細細端詳許久才會開始取菜…每次都被我們笑，你是在驗屍膩」。

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▲▼妹子內用「玩筷子」挑超久　老闆想問：求籤嗎？網一看曝恐怖真相（圖／翻攝臉書爆怨公社）

▲網友認為，自備環保筷最乾淨！（圖／翻攝臉書爆怨公社）

不過，有苦主幫解釋，背後恐怖原因，「免洗的我會挑一下…曾經就是被品質不良的免洗筷戳到...還斷在皮膚裡」、「你不知道很多免洗筷有發霉的，環保筷很多沒洗乾淨的？」、「可是竹筷子有時候會有爛的黑的耶」、「不是我要說～真的有不少店家提供的塑膠筷是變形的！夾不住」。　

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關鍵字：

筷子免洗筷老闆客人內用餐具

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