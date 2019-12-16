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社會 社會焦點 保障人權

逼女員工車內擺弄！拉下鐵門「1對1職訓」...她崩潰：老闆叫我摸出白色東西

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▲陳姓男子去年1月邀已婚女業務吃火鍋，卻在飲料加入安眠藥趁機性侵。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲王男把女員工載到山區，還逼她替自己口交，隔天竟還拉下鐵門猥褻她得逞，被判刑4年10個月。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者陳韻如／台中報導

一家工廠的王姓老闆見到年輕女員工小乃，便起了色心，先是三度傳送色情影片給對方，之後又單獨開車將她載到山區，並在車內要求小乃播放影片，隨後不顧反抗，性侵得逞。食髓知味的王男，事後又以挑選衣服為由，將小乃騙至工廠，隨後將鐵門拉下，再度對小乃猥褻得逞。案經小乃提告，台中地院也將王男依乘機性交、加重強制猥褻罪合併判刑4年10個月。

判決書指出，王男明知小乃有輕度智能障礙，並無性自主能力，因此起了歹念，先是3度傳送色情影片給小乃，隨後在2018年3月5日開車將她載到台中太平山區停放，並在車內要求小乃用平板電腦播放他所傳送的色情影片，之後就開始對她 上下其手，親吻、吸允胸部，撫摸下體後強逼小乃替他口交得逞。

相隔一天，食髓知味的王男竟又管不住自己小兄弟，以挑選衣服為由，誘騙小乃到工廠，等到她挑選完畢準備返家時，王男便迅速將工廠鐵門拉下，接著不顧她反抗，吸允她胸部、撫摸其下體，猥褻得逞。小乃事後不甘受辱，於是將自己遭到侵犯之事告知社工人員，並立刻報警處理。

王男到庭後，矢口否認犯行，還稱色情影片是小乃自己向她索取，但小乃駁斥，還指證歷歷，清楚說出自己與王男發生的一切過程，還說出被載到山區時，「他把他的褲子跟內褲脫下來，脫到膝蓋，叫我摸他尿尿的地方，我就學影片摸，大概摸到他白色東西出來」。

法官審理後認為，小乃對於被侵犯的時間、地點、過程，都陳述的相當具體，且也與王男所述相符合，因此認定王男犯行明確。此外，王男明知小乃有輕度智能障礙，卻為逞一己私慾，而做出此事，明顯逾越了老闆與員工間應有的分際，因此將她依乘機性交、加重強制猥褻罪合併判刑4年10個月。全案可上訴。

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