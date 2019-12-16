平常用玻璃吸管…室友嘴裡喊減塑「卻亂丟化妝品」！她嘆：假掰環保魔人

▲原PO室友倡導減塑，用玻璃吸管很多年了。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

隨著環保意識抬頭，許多人都會自備環保餐具、隨身攜帶筷子、叉子、湯匙等等，買手搖杯也會自備環保杯和吸管。一名女網友表示，她的室友都會倡導要減塑，平常會用玻璃吸管，看到別人把塑膠袋、紙類丟掉垃圾桶就會碎碎唸，結果自己還是會做出不環保的事，讓原PO忍不住發問「你身邊有假掰環保魔人嗎？」

這位女網友在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「你身邊有假掰環保魔人嗎？」文中表示，「就我朋友室友啊！聽說是環保魔人，都在倡導減塑，說什麼禁吸管早就要執行了。」原PO說，室友用玻璃吸管很多年了，然後如果其他人把塑膠袋或紙類丟到垃圾桶，這個女室友就會巴拉巴拉地碎唸，連丟標籤屑屑她都會唸。

請繼續往下閱讀...

►想看溫馨、搞笑、趣味滿滿的新聞，歡迎加入官方Line「ET酷搜」

▲但室友用到不適合自己的化妝品就直接丟掉。（示意圖／記者李佳蓉攝）

「結果咧……自己這個不吃那個不吃，常剩一些廚餘，還買了日拋放大片，化妝品不好用就丟」，原PO看到女室友的行為，忍不住直呼，「啊是怎樣，有比用吸管好到哪裡嗎？你身邊有沒有假掰的環保魔人？」

看到貼文後，網友就紛紛留言，「那些環保器具製程和使用後清洗真的沒比較環保，我是覺得算好事，但不要綁架旁人」、「我覺得不強迫其他人就好」、「這有什麼好吵的？愛環保就環保，但強迫別人做自己認為對的事就是白目」、「要到什麼程度的環保才被假掰？有人是徹底不用一次性器皿和包裝，0塑膠。看過後覺得實踐起來很龜毛。」

►偷偷分享少女秘密！

►Follow網路流行風向，點我加入官方Line@帳號！