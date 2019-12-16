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留整人道具嚇同事！晚上群組傳「明天老闆先到喔」　網坐等下集：還有年終嗎

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▲▼想嚇同事卻差點嚇到老闆。（圖／翻攝自爆廢公社）

▲被老闆看到這整人道具就笑不出來了。（圖／翻攝自爆廢公社）

記者黃可昀／綜合報導

想整同事卻差點整到老闆！一名網友表示，他今天特休不用到公司，所以昨天離開前突然冒出一個邪惡念頭，把嚇人的「爆血斷手」塞在垃圾桶洞口，想害今天早上第一個到公司的同事嚇到，沒想到晚上卻收到同事傳來的訊息，頓時驚覺大事不妙。

原PO在臉書社團「爆廢公社」表示，他昨天晚上回公司拿電腦，離開前想說同事都不在，他就順手來個惡作劇，把整人道具放入垃圾桶，看起來就像是爬滿血跡的手從洞口伸出來，光想到同事嚇到尖叫的模樣就讓他忍不住竊笑，本來還在替自己的整人計畫沾沾自喜，結果沒多久就發生悲劇。

請繼續往下閱讀...

▲上班族，勞工，員工，失能，工作，焦慮，資遣，開除。（圖／pakutaso）

▲年終還在老闆手上，別想不開啊。非當事人。（示意圖／pakutaso）

回到家後，原PO收到公司會計在LINE群組表示，「我把公司鑰匙忘在台北娘家了…明天老闆8點會先到公司，幫忙開門喔！」這時他才突然想到他的爆血斷手還在垃圾桶，明天早上老闆到公司，一開燈肯定會嚇到跳起來，頓時超後悔自己的幼稚行為，只能在心裡默默祈禱明天是同事先發現，絕對不要被老闆看到。

網友看完都幸災樂禍地說，「嚇錯人」、「霸氣一點！不就是老闆而已嗎」、「幫你QQ記得回來報告後續」、「我期待你的下集，好奇明天老闆的反應」、「馬上被老闆取消特休，來個單獨約談」、「年終還有得領嗎」、「整人不成整到自己了吼」。

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