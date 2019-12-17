雲林監理站辦無障礙機車考照　吸引多名聽障人士參加　

▲雲林監理站聘請公正之通譯人員，協助傳達最新的法規與防禦駕駛的觀念，讓聽障者瞭解交通安全的重要。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林監理站於17日為聽障朋友辦理一場機車考照，全程由手語通譯人員傳達初考領交通安全講習課程、筆試題目及路考注意事項、考試規則；聽障朋友身體機能的障礙與不便，要到監理站考駕照顯得困難，也常因無照駕駛躲避警察攔查鋌而走險，為導正交通安全的觀念，聽障朋友考照需求更顯迫切。

雲林監理站特舉辦聽障朋友機車考照，共有15人參加，年齡從22歲至70歲都有，有位聽障朋友表示：「年紀一大把再不考駕照，這輩子恐怕沒機會了！」。雲林縣聽語障福利協進會社工顏良璇表示，聽障人士騎機車的需求與其他人一樣，但受限身體機能的障礙與不便，考駕照顯得困難，往往未考領駕照即騎乘機車，常為躲避警察攔查鋌而走險，更因此遭受舉發高額罰單。

雲林監理站站長吳孟峰表示，關懷弱勢本為雲林監理站的服務宗旨，一般人輕而易舉的考照程序，對聽障朋友而言卻是舉步維艱，監理站設法克服，讓考照無障礙，特聘請公正之通譯人員協助傳達最新的法規與防禦駕駛的觀念，讓聽障者瞭解交通安全的重要，因而在交通法規面及騎乘機車的實務面具備良好的駕駛觀念與習慣。

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