基隆警少輔會聯合辦公室揭牌　跨局處整合陪伴少年成長

▲提升少年關懷即時性，基隆警推動成立少年輔導聯合辦公室。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警察局今（8日）成立「基警少年輔導委員會聯合辦公室」，整合基隆市少年輔導委員會、教育處、社會處、兒少處及警察局等單位資源，強化少年輔導與關懷機制。揭牌儀式於少年警察隊舉行，由副市長邱佩琳、警察局長林信雄及相關局處首長共同出席。

邱佩琳表示，謝國樑市長與市府團隊長期重視兒少議題，成立聯合辦公室是跨局處合作的重要里程碑。過去少年輔導工作涉及警政、教育與社政等不同體系，透過聯合辦公室整合行政與專業資源，可有效減少溝通與轉介過程中的落差，讓第一線同仁能更專注於專業輔導工作，陪伴少年走過最關鍵的成長階段。她期盼透過跨局處合作，讓少年輔導工作更即時、更到位，這是市府守護少年安全的重要一步。

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

警察局長林信雄表示，聯合辦公室結合少年輔導委員會、教育與社政單位力量，將從少年生活輔導、教育引導及家庭支持等面向著手，協助少年建立正確生活態度與價值觀。他指出，警政與社政單位不僅是執法與行政角色，更希望貼近少年生活，從源頭協助少年度過所面臨的困境。

林信雄補充，「基警少年輔導委員會聯合辦公室」成立後，將從校園關懷、家庭支持、社政資源連結及行政協調等面向推動輔導工作，依少年實際需求提供適切協助，降低偏差行為風險，全面守護少年身心安全。

邱佩琳最後強調，少年輔導工作需要長期投入與跨專業合作，市府將持續挹注人力與行政資源，深化跨局處整合，打造更完善的支持網絡，陪伴每一位少年穩健成長。

▲基隆市警察局長林信雄。