屏東監理站11月假日門市機車考試　網路通過危險感知情境才可報名　

▲屏東監理站11月假日門市機車考照於9日及11月23日辦理，為提升考生防禦駕駛觀念，報名前應先完成機車危險感知情境測驗才可預約 。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

屏東監理站11月假日門市機車考照於9日及11月23日（星期六）辦理，為提升考生防禦駕駛觀念，從9月1日起全面採網路預約報名，報名前應先完成機車危險感知情境測驗才可預約，籲請想考照的民眾注意。

▲轉彎速度過快。

屏東監理站表示，機車考照網路預約報名的名額共80人，想要報名的民眾可利用監理所（站）功能櫃檯、手機使用「監理服務APP」或電腦Google「監理服務網」(www.mvdis.gov.tw)報名，名額有限，請盡早報名。

該監理站提醒，網路預約完成者，請於考試當天8:00~8:30報到，逾時不受理。報到時並請攜帶身分證、1年內體檢表（癲癇、中度以上失智症、酒精中毒無法報名）、最近2年內拍攝1吋相同相片2張（不得使用合成相片），年滿75歲者應增附認知功能測驗合格文件。

而有交通違規者，可先利用「監理服務APP」或上「監理服務網」（www.mvdis.gov.tw）查詢，再於平日上班日至監理站將違規結案或辦理分期繳納並開立分期證明，否則禁止報名考試。

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