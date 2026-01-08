　
地方 地方焦點

台南市勞工局1／14辦失業者職訓招標說明會　廣邀訓練單位投入人才培訓

▲台南市勞工局將於1月14日辦理失業者職業訓練招標說明會，邀請有辦訓能量的單位投入人才培育。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市勞工局將於1月14日辦理失業者職業訓練招標說明會，邀請有辦訓能量的單位投入人才培育。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為協助失業者培養專業技能、加速重返職場，台南市勞工局2026年規劃辦理失業者職業訓練36班次，涵蓋美容美髮、餐飲服務、專業服務、專業設計、電腦資訊及電腦繪圖等六大職類。

勞工局將於1月14日（星期三）在民治市政中心南瀛大樓七樓會議室，舉辦「失業者職業訓練招標說明會」，廣邀具辦訓能量的單位投入台南人才培訓行列。

勞工局指出，說明會將針對承訓單位資格條件、2026年失業者職業訓練相關規範，以及招標行政作業應注意事項進行完整說明，協助有意參與辦訓的單位快速掌握制度與流程。即日起開放報名，報名網址為 https://forms.gle/7VjJdbWq6qshBzbL9，或可電洽勞工局職訓就服中心06-2991111轉7776池小姐。

▲台南市勞工局將於1月14日辦理失業者職業訓練招標說明會，邀請有辦訓能量的單位投入人才培育。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局長王鑫基表示，市府長期推動失業者職業訓練，協助民眾習得一技之長，截至目前已辦理超過560班次，培育逾1萬5千名學員，訓後就業率達8成以上，成效穩定。他指出，透過招標說明會，能讓更多有專業能量的單位了解制度規範，擴大培育量能，攜手打造台南更具競爭力的人才環境。

王鑫基進一步說明，115年失業者職業訓練課程內容多元，包括咖啡及飲品調製訓練班、剪燙染髮藝設計培訓班、智慧綠能室內設計班、生成式AI圖像處理設計班，以及麵食糕點實作班（新住民專班）等共36班次。除強化專業技能外，也因應產業趨勢，鼓勵訓練規畫融入AI數位科技、永續發展、碳足跡、碳排放及環保材料等議題，提升學員對智慧科技與永續職能的實務應用能力。

▲台南市勞工局將於1月14日辦理失業者職業訓練招標說明會，邀請有辦訓能量的單位投入人才培育。（記者林東良翻攝，下同）

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲表示，有意承辦失業者職業訓練的單位，可事先參考「失業者職業訓練實施基準」及「委託辦理職前訓練作業原則」等中央相關規範，或直接報名參加招標說明會深入了解。相關資訊可洽06-2991111轉7776、7777、7780諮詢。

01/06 全台詐欺最新數據

