克服聽障　伊甸身障青年挑戰園遊會一日店長

▲伊甸身障青年鄭景儒首次擔任小店長，親手製作手拿牌感謝現場民眾。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

無聲的世界，鄭景儒透過比手畫腳和字卡，也可以一圓店長夢想！22歲的鄭景儒，領有輕度智能及重度聽力障礙手冊，是伊甸小作所所服務的學員，喜愛與人互動的他，首次在伊甸基金會所舉辦的公益園遊會上擔任小小店長做生意！

為呼籲民眾用實際行動支持、響應無障礙生活計畫，伊甸基金會於今11月2日在台南市文化中心星光廣場，舉辦第6屆無障礙生活節公益園遊會，除邀請民眾到場支持身障青年完成夢想，一系列的舞台表演，不僅邀請金曲歌王謝銘祐溫馨開場，還有震撼人心的輪標舞表演，現場更設立多項有趣的身障體驗關卡，期待現場民眾透過各項體驗遊戲，讓社會大眾感受身障生活所遭遇的困難及不便。

「謝謝你來買我的餅乾！」這是因聽力障礙，導致口語表達困難的鄭景儒，一筆一畫寫出的內心感謝，鄭景儒是伊甸葡萄藤小作所第1位聽障學員，雖然有配戴電子耳，但缺乏口語能力的他，很多時候都以手語為主要溝通方式，3年前鄭景儒從啟聰學校畢業後馬上就進到伊甸小作所，由於不懂得拿捏人際互動分寸，再加上聽力不佳，習慣用緊迫盯人的方式觀察他人，或是用力拍打別人肩膀打招呼，一度造成同儕之間的誤會。

多虧教保老師透過引導，耐心的溝通，才讓景儒了解人際互動的分際拿捏，今天的景儒終於可以獨挑大樑擔任店長，讓現場的民眾可以進一步認識身障朋友的努力與堅持，一起為弱勢朋友加油打氣。

伊甸基金會自2015年開始舉辦第1屆「無障礙生活節」，今年陸續在台北、高雄、台中、台南舉辦，伊甸基金會南區資源發展中心沈玉萍主任表示：「根據統計，台南市身障人口數多達9萬多人，身心障礙朋友因為身體的限制或退化，生活起居遇到重重障礙，需要協助與改善。伊甸基金會於北中南舉辦的「無障礙生活節」今年邁入第6屆，從倡導可見的硬體無障礙，昇華至形而上的觀念、態度翻轉，希望民眾身歷其境，化身為不同障礙別的身障者，用同理心感受身障朋友平日生活的不便，進而支持伊甸基金會無障礙生活計畫」。活動響應:06-2146990*303辛小姐。

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