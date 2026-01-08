落實陽光法案！衛福部基隆醫院公開抽籤查核財產申報

▲公開抽籤、依法審查，衛福部基隆醫院展現廉政決心。（圖／衛福部基隆醫院提供）

記者郭世賢／基隆報導

為實踐陽光法案、敦促公務人員誠實申報財產，衛生福利部基隆醫院於今（8日）院務會議舉辦「2025年度公職人員財產申報實質審查公開抽籤作業」，由林三齊院長親自主持，李玲美秘書擔任抽籤人、人事室葉玟妡主任擔任監察員，在各科室主管見證下，透過公開、公正的抽籤程序，抽出1名財產申報義務人進行實質審查及前後年度申報財產比對作業，落實行政透明。

衛福部基隆醫院院長林三齊表示，公職人員財產申報是我國「陽光法案」的重要制度之一，旨在要求特定公職人員藉由公開申報財產，使大眾得以檢視其財產狀況，減少濫用公權力謀取私利的情形。本院利用院務會議時機辦理財產申報實質審查公開抽籤，除落實行政透明外，亦展現身為公立醫療機構對廉政工作的推動與堅持。同時因年節將近，再次提醒院內同仁遵守「公務員廉政倫理規範」，杜絕紅包、收禮文化，持續營造值得人民信賴的廉潔醫療環境。

衛福部基隆醫院政風室主任蔡幸珍則說明，本院從114年度財產申報人數8人中，依法務部規定之10%抽籤比例，以無條件進位方式抽出1人進行實質審查作業；再自該中籤者中，依2%比例抽出1人進行前後年度申報財產比對作業。此外，本院定期申報、卸（離）職與就（到）職申報義務人均採取授權查調財產及網路申報，授權比例達100%，除能減輕申報義務人自行查調財產的負擔，亦能避免因申報不實而受裁罰。