黃偉哲推公部門寒假工讀　27職缺吸引近150人面試

▲台南市推出大專青年公部門寒假工讀計畫，今於永華市政中心舉辦現場報名與面試，吸引近150名學子到場。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

2026年寒假為歷年來最長一次，為協助大專青年善用假期、累積職場實務經驗，台南市長黃偉哲指示市府推出「大專青年學生公部門寒假工讀計畫」，釋出19個局處、共27個工讀職缺。消息一公布即引發熱烈回響，8日上午於永華市政中心舉辦現場報名與面試，吸引近150名青年學子到場應徵，現場氣氛熱絡。

參與面試的學生多數事前準備充分，攜帶履歷資料，踴躍與各局處面談，展現對公共服務及職場學習的高度期待。有學子分享，第一次參與市府面試既緊張又期待，整體流程流暢有效率，希望能順利錄取，在寒假期間一邊賺取生活費，一邊深入了解政府運作，為未來職涯探索累積經驗。

研考會指出，本次寒假工讀開放19個局處參與，包括秘書處、衛生局、農業局、研考會、交通局、都發局、新聞處、經發局、文化局、水利局、教育局、觀旅局、民政局、財稅局、環保局、體育局、社會局、工務局及地政局等，工作內容涵蓋行政文書、社群經營、旅遊導覽、防疫行政、資料彙整與政策協力等，讓學生可依興趣與專長選擇適合職務，於寒假期間累積實務歷練。

黃偉哲表示，青年是城市的希望與行動力，市府持續打造青年友善的公共參與環境，從公部門實習、非暑期工讀到市政參訪，提供多元參與舞台。面對史上最長寒假，若能妥善規劃，將是青年理解行政運作、同時減輕經濟負擔的好時機。此次開放為期1個月的寒假工讀，期盼青年把握機會，從認識公共事務出發，未來成為政策共創的重要夥伴。

研考會也表示，市府未來將持續擴大青年彈性參與公部門事務的管道，回應青年兼顧學習與工讀的實際需求，同時為市政注入更多年輕觀點與創意，活化城市治理能量。

研考會補充說明，本次面試媒合錄取結果，最晚將於1月10日公告於研考會官方網站（https://www.rdec.tainan.gov.tw）及「台南青年資訊平台」臉書粉絲專頁；各用人單位則將於面試結束後，另行通知錄取者於1月12日報到進用。