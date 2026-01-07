屏東縣南榮國中「年輕的心」藝術公演　一開場就被圈粉

▲南榮國中屏東演藝廳盛大舉辦115年藝術公演。（圖／南榮國中提供）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣南榮國中於1月3日下午在屏東演藝廳盛大舉辦115年藝術公演，以「年輕的心」為主題，集結校內音樂、舞蹈、旗舞等藝術社團輪番登臺，展現多年深耕藝術教育的亮眼成果。演出融合經典與流行、跨語言與跨文化曲目，並結合快閃演出與學生美術展，打造一場青春能量滿滿、視聽交織的藝術饗宴，獲得現場觀眾熱烈掌聲與好評。

這次藝術公演由主持人商怡雯女士串聯全場節目，依序介紹國樂、舞蹈、口琴、合唱、打擊重奏、管樂與旗隊等團隊的演出內容，並穿插分享學生在競賽中的亮眼獲獎紀錄，讓觀眾更深入瞭解南榮國中藝術教育的厚實底蘊。

今年曲目設計兼具經典傳承與流行元素，從校園民歌〈聽泉〉、臺語經典〈向前走〉、日本Yoasobi〈夜驅〉及動漫《鬼滅之刃》選曲〈炭治郎之歌〉，橫跨世代與文化，成功引發觀眾情感共鳴，呈現一場貼近生活、充滿青春能量的精彩演出，大受現場觀眾好評，曲曲動人心弦，博得滿堂彩。

在專業演奏層面，管樂合奏帶來德佛札克《新世界》組曲，音色厚實、層次分明，展現成熟穩健的音樂表現；打擊重奏〈海神〉則以強烈節奏描繪磅礴海洋意象，氣勢十足，展現學生接軌國際的演奏水準。場外快閃節目同樣亮眼吸睛，校友口琴重奏、藝術鼓隊與管樂打擊秀呈現多元演出形式，突破舞臺界線，與觀眾近距離互動；場內更同步展出20幅學生原創美術優秀作品，畫作主題包含校園風光、原住民元素、生活寫實等，讓藝術自然流動於空間之中，展現多元創作風貌。

公演最後由各社團攜手帶來主題曲〈年輕的心〉大合唱，舞臺前同步搭配精心剪輯的大螢幕影像，將學生的練習歷程、舞臺瞬間與青春身影一一呈現，音樂與畫面交織，情感層層堆疊，令現場觀眾深受感動。隨後，管樂團以團歌〈豪勇七蛟龍〉為整場藝術公演畫下完美句點，也象徵南榮國中勇於挑戰、持續精進的教育精神，在青春的旋律中持續向前。

校長吳淑惠表示，藝術教育讓孩子學會表達、合作與建立自信，今天站上舞臺的每一位學生都是最耀眼的主角。吳校長感謝師長的用心指導、家長的支持陪伴與學生的努力付出，成就這場精彩演出，期盼藝術持續照亮南榮校園，讓孩子們永保「年輕的心」，勇敢追夢、持續前行。