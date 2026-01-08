守護獨居長者過好年　好人好事社團攜手東門分隊宣導防火送平安

▲好人好事社團舉辦獨居老人春節聯歡會，消防局東門分隊到場進行防火與用電安全宣導。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為讓獨居長者在春節期間安心過好年，由好人好事社團主辦的「南市獨居老人春節聯歡會」日前在台南熱鬧登場。台南市政府消防局東門分隊特別配合活動進行防火與用電安全宣導，主動將居家安全觀念送到長者身邊，獲得現場熱烈回響。

東門分隊宣導人員透過淺顯易懂的說明與實際案例，提醒長者正確使用瓦斯爐具及各類電熱器材，避免電暖器、電熱毯長時間開啟或延長線過載使用，並呼籲養成睡前與外出時「關瓦斯、拔插頭、熄菸蒂」的好習慣，降低火災發生風險。

宣導過程中特別強調住宅用火災警報器的重要性，說明住警器裝設於臥室、走廊等位置後，只要偵測到濃煙便會立即發出警報聲響，有助於夜間熟睡或行動較慢的長者及早察覺火災，爭取寶貴逃生時間。消防人員也提醒，家電用品應選購具有檢驗合格標章的產品，避免使用來路不明或老舊損壞的電器，並定期檢查電線與插座是否出現破損、過熱情形，以降低電氣火災風險。

消防局第七大隊大隊長石家源表示，獨居長者多半一人居住，一旦發生火災，往往因反應速度與行動能力受限而處於高風險族群。透過與好人好事社團合作，在春節聯歡會中主動進行防火宣導，將住宅用火災警報器與安全用電觀念帶進長者生活中，希望把每一次宣導都視為多守護一條生命的機會，讓長輩在熟悉的居家環境中也能多一層安全保障。

消防局長楊宗林指出，高齡與獨居族群是消防預防工作的重點對象，除了持續強化救災量能，更重要的是將「防患於未然」落實在日常生活中。未來消防局將持續攜手好人好事社團、里鄰組織、社福單位及醫療體系，共同推動防火宣導行動，透過公私協力，打造讓長者安心、家屬放心的友善城市，陪伴長輩們平平安安過好年。