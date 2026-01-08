　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

鐵馬行動倒數3天　陳亭妃：1／11騎完台南37區集結市政府

▲民進黨立委陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，騎遍台南37區行程進入倒數，行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。（記者林東良翻攝，下同）

▲民進黨立委陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，騎遍台南37區行程進入倒數，行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數階段，立法委員陳亭妃持續推動「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，8日邁入第六天行程，陳亭妃表示，鐵馬行動只剩最後3天，將完成騎遍台南37區的承諾，這不只是體力與意志的考驗，更是一段與市民同行、匯集正能量、共同為台南未來努力的歷程。

▲民進黨立委陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，騎遍台南37區行程進入倒數，行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃指出，這幾天最大的感受就是「人民的力量」。一路騎行過程中，不論市區、海線、山區或農村，沿途民眾的加油聲、揮手與打氣，都是支撐她持續前進的重要動力。她也宣布，鐵馬行動將於1月11日下午2時40分完成37區行程，車隊將前進永華市政中心，邀請鄉親到場用行動陪伴、用正能量相挺，一起見證歷史時刻。

▲民進黨立委陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，騎遍台南37區行程進入倒數，行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。（記者林東良翻攝，下同）

鐵馬行動今日行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。陳水扁特別向陳亭妃表達關心與鼓勵，並表示台南是民主聖地，期盼由女性力量完成台南民主的重要篇章，為城市寫下新的歷史頁。

▲民進黨立委陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，騎遍台南37區行程進入倒數，行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃表示，台南是一座充滿歷史底蘊與人情味的城市，她將持續用實際行動證明「行動政府不是口號」，而是一步一腳印傾聽民意、回應市民需求。她也再次呼籲，1月11日下午2時40分是關鍵時刻，邀請所有支持她的市民一起站出來，讓這段旅程不孤單。

▲民進黨立委陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，騎遍台南37區行程進入倒數，行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。（記者林東良翻攝，下同）

陳亭妃也提到，「扶龍王」王世堅將陪同參與最後階段行程，象徵團隊並肩作戰、堅定向前，期盼為台南打造更溫暖、更有力量的未來。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/06 全台詐欺最新數據

更多新聞
476 2 3932 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
空軍揭採購防寒衣進度慢原因　「1300多件」編入4千萬軍購案
人氣女團成員失聯！　公司火大開鍘：追究法律責任
猝死案70%在家！年輕人「易忽略5警訊」　醫嘆：沒第二次機會
監理站「光頭張先生」爆紅　本人現身：我真的有頭髮
直擊／蕭敬騰淚崩！　曝曾被林光寧「撂3字重話」

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鐵馬行動倒數3天　陳亭妃：1／11騎完台南37區集結市政府

台東交通隊深入大王部落　宣導交安營造友善用路環境

大武警新年啟動防制交通事故專案　1／9起連3天加強違規取締

拚減碳！南投縣電動車輛免徵使用牌照稅　期限延長至119年底

煮魚湯忘關火釀險情　台南東區住宅未裝住警器幸女兒及時返家阻災

深耕能源教育、實踐零碳願景　南市博愛國小打造永續校園獲標竿學校

台南魅力無窮！鈴木愛理化身另類「菜奇鴨」　IG貼文5.4萬讚讓世界看見台南

想念家鄉味成創業契機　港式「黯然銷魂飯」在台東引關注

初鹿警結合教會活動　以聊天互動向長者宣導交通安全與防詐觀念

關山警分局迎接14名警大、警專新血　注入基層治安新動能

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

飛官辛柏毅國中帥氣照曝！曾奪標槍冠軍　師讚「品學兼優」

石崇良坦言未設「少子女化辦公室」　黃國昌：公開打臉行政院說法

飛官辛柏毅失聯14hrs！母拄拐杖現身　將搭軍機赴花蓮基地

22歲女開車撞6機車...再衝北車光南門柱！至少1人受傷

跪到膝蓋瘀青！台灣正妹直播主跨海拜財虎將軍　中千萬嗨翻

鐵馬行動倒數3天　陳亭妃：1／11騎完台南37區集結市政府

台東交通隊深入大王部落　宣導交安營造友善用路環境

大武警新年啟動防制交通事故專案　1／9起連3天加強違規取締

拚減碳！南投縣電動車輛免徵使用牌照稅　期限延長至119年底

煮魚湯忘關火釀險情　台南東區住宅未裝住警器幸女兒及時返家阻災

深耕能源教育、實踐零碳願景　南市博愛國小打造永續校園獲標竿學校

台南魅力無窮！鈴木愛理化身另類「菜奇鴨」　IG貼文5.4萬讚讓世界看見台南

想念家鄉味成創業契機　港式「黯然銷魂飯」在台東引關注

初鹿警結合教會活動　以聊天互動向長者宣導交通安全與防詐觀念

關山警分局迎接14名警大、警專新血　注入基層治安新動能

演藝圈三寶！孫怡駕法拉利「強切車道」　直行計程車急剎險釀禍

獨／全台最大「我家牛排」插旗高雄　700坪旗艦店1月底試營運

快訊／彰化線西民宅空地突起火　自家4車燒剩骨架

各縣市搶跟進午餐免費　教團批「福利軍備賽」：恐排擠教育本務

張競／幾個對F-16V失事重要觀點

不妙！詹皇今日再度休兵　連續21年神紀錄恐面臨中斷

冬天飛日本賞雪　他佩服「台灣人1舉動」讚勇敢：連日本人都不敢

女團秘辛！麻衣38公斤遭逼減肥　同團成員1舉動惹毛她「愛紗當場嚇壞」

傳將禁購H200　中國半導體協會：絕不動搖國產化決心

DAY6林口慶祝十週年「實名制」打擊黃牛　CNBLUE北流完售寵粉加場

【雙門Smart撞上294萬賓士】女駕駛左轉未禮讓　跑旅車頭被撞爛

地方熱門新聞

金門大橋落海畫面曝　男子跳海失蹤

弱勢生活補助金今年加碼發放

桃園「機關學校市場隨袋徵收」上路　

「買年貨來桃園」系列活動　1/9日起開跑　

北榮桃園分院失智照護成效佳　榮獲SNQ 國家品質標章

台南魅力無窮！鈴木愛理化身另類「菜奇鴨」IG貼文5.4萬讚讓世界看見台南

煮魚湯忘關火釀險情台南東區住宅未裝住警器幸女兒及時返家阻災

想念家鄉味成創業契機　「黯然銷魂飯」在台東引關注

第12次「園縣市高峰會」竹市登場

高雄加碼環保局基層清潔獎金至8000元

辛柏毅國中畢業就投身軍旅　教練盼找回他

關山警分局迎接14名警大、警專新血　治安添新動能

疑轉彎沒讓直行 78歲駕駛釀三車碰撞

連江地檢署攜手台電　強化綠能與廉政治理

更多熱門

相關新聞

煮魚湯忘關火釀險情台南東區住宅未裝住警器幸女兒及時返家阻災

煮魚湯忘關火釀險情台南東區住宅未裝住警器幸女兒及時返家阻災

台南市東區光明街發生一起煮食遺忘險釀火災案件。一名年長男子在家中煮魚湯時，疑因一時疏忽，忘記爐火仍在加熱，導致鍋內食物燒焦，屋內瀰漫焦臭異味，所幸家屬即時返家發現異狀，未釀成火災。

台南魅力無窮！鈴木愛理化身另類「菜奇鴨」IG貼文5.4萬讚讓世界看見台南

台南魅力無窮！鈴木愛理化身另類「菜奇鴨」IG貼文5.4萬讚讓世界看見台南

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉溫潤南方海味暖胃也暖心

台南大員皇冠假日推〈冬蘊南漁〉溫潤南方海味暖胃也暖心

替台南蘭花業者解套！陳亭妃修法保障原核准條件進駐花卉園區

替台南蘭花業者解套！陳亭妃修法保障原核准條件進駐花卉園區

江少慶加盟大加分　胡智爲：大補強

江少慶加盟大加分　胡智爲：大補強

關鍵字：

鐵馬陳亭妃台南市政府

讀者迴響

熱門新聞

估跌破5℃　挑戰寒流時刻來了

家寧最後外援斷了！

嬤罵「要死的人才穿襪睡覺」！醫警告2類人：像慢性自殺

阿伯教她2小時數學　網認出身分：中頭獎了

AV「色氣大姐姐」無預警宣布引退！

內褲辣妹抱頭埋奶只要100　男爽貼雪乳洗臉

快訊／白宮：川普簽署公告　美國退出66個國際組織

吳宗憲砸4千萬買下「老唐牛肉麵」無預警停業

鷹王楊恩驚天交易　正式轉戰巫師

國小女童母離世不哭：讓媽媽好好走

LINE「26款免費貼圖」限時下載！社畜兔、松尼奇尼超Q

即／陳其邁宣布公立國中小營養午餐免費

家寧爆「Andy夜店私生活」感情不忠！黑函兜售內幕曝光

太子集團董座陳志被捕了！人在柬埔寨落網

修杰楷、胡瓜大咖全來了！　王子出軌粿粿「驚現」蕭敬騰岳父告別式

更多

最夯影音

更多
曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！

曾約吃飯撮合劉品言.連晨翔　陳孝萱.方志友喊：我們有功勞！
葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

葉啟田參選4次燒光1.2億　話太多被阻止「秒變選舉造勢」

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

川普：必須贏下期中選舉　不然我會被彈劾

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

今晨凍8.5℃「挑戰寒流」氣象署曝回溫時刻

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

夜訓遭遇F-16殺手　空軍上尉辛柏毅蜜月返台2天就失事　有無跳傘成謎！生死未卜

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面