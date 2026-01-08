鐵馬行動倒數3天　陳亭妃：1／11騎完台南37區集結市政府

▲民進黨立委陳亭妃推動「行動政府・行動正能量」鐵馬行動，騎遍台南37區行程進入倒數，行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

民進黨台南市長初選進入關鍵倒數階段，立法委員陳亭妃持續推動「行動政府・行動正能量」37區鐵馬行動，8日邁入第六天行程，陳亭妃表示，鐵馬行動只剩最後3天，將完成騎遍台南37區的承諾，這不只是體力與意志的考驗，更是一段與市民同行、匯集正能量、共同為台南未來努力的歷程。

陳亭妃指出，這幾天最大的感受就是「人民的力量」。一路騎行過程中，不論市區、海線、山區或農村，沿途民眾的加油聲、揮手與打氣，都是支撐她持續前進的重要動力。她也宣布，鐵馬行動將於1月11日下午2時40分完成37區行程，車隊將前進永華市政中心，邀請鄉親到場用行動陪伴、用正能量相挺，一起見證歷史時刻。

鐵馬行動今日行經關廟山西宮時，巧遇前總統陳水扁前來參拜。陳水扁特別向陳亭妃表達關心與鼓勵，並表示台南是民主聖地，期盼由女性力量完成台南民主的重要篇章，為城市寫下新的歷史頁。

陳亭妃表示，台南是一座充滿歷史底蘊與人情味的城市，她將持續用實際行動證明「行動政府不是口號」，而是一步一腳印傾聽民意、回應市民需求。她也再次呼籲，1月11日下午2時40分是關鍵時刻，邀請所有支持她的市民一起站出來，讓這段旅程不孤單。

陳亭妃也提到，「扶龍王」王世堅將陪同參與最後階段行程，象徵團隊並肩作戰、堅定向前，期盼為台南打造更溫暖、更有力量的未來。