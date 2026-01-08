奇美提琴音樂饗宴登場　瓜奈里家族11把絕世名琴震撼獻聲

▲奇美博物館2026年提琴音樂饗宴以瓜奈里家族為主題，集結11把傳世名琴同臺演出。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

奇美博物館「提琴音樂饗宴」系列，繼阿瑪蒂、史特拉底瓦里名琴輪番登場後，2026年首度以義大利克里蒙納製琴學派三大家族之一的「瓜奈里家族」為主題，集結11把傳世名琴同臺演出，其中更包括耶穌．瓜奈里生涯最後遺作〈奧雷．布爾〉，堪稱史上最強陣容。

本場音樂會橫跨瓜奈里家族三代作品，並納入對其影響深遠的布雷西亞學派名琴，從獨奏、重奏到弦樂八重奏，展開一場難得一聞的名琴音色對話。演出將於3月21日在台南奇美博物館奇美廳、3月22日在台北誠品表演廳登場，8日起正式開放購票。

義大利克里蒙納製琴學派中，瓜奈里（Guarneri）家族以自由奔放、強烈個性的聲學美學，為提琴音色開啟另一種可能。家族創始人安德烈．瓜奈里（Andrea Guarneri）師承阿瑪蒂家族，在嚴謹工法基礎上發展出更具氣勢的製琴風格；19世紀經傳奇小提琴家帕格尼尼推崇後，瓜奈里名琴聲名大噪，成為頂尖演奏家夢寐以求的樂器。其中，家族第三代朱塞佩．瓜奈里．耶穌（Giuseppe Guarneri del Gesù）更被譽為「史特拉底瓦里之後最偉大的製琴師」，其作品音色明亮、磁性強烈、聲量飽滿，被視為瓜奈里製琴藝術的巔峰代表。

奇美博物館擁有全球最具系統性的提琴收藏，本次音樂會共集結7把瓜奈里名琴，完整呈現家族製琴工藝的傳承與突破。其中最受矚目的是耶穌．瓜奈里的3把代表作，尤以其生涯最後遺作〈奧雷．布爾〉最為珍貴；此外，還包括第二代朱塞佩．瓜奈里於1706年製作、別名〈帕格尼尼〉的小提琴，以及安德烈．瓜奈里的經典之作。

同場亦納入布雷西亞學派4把名琴，包括皮瑞奇諾．米凱利的中提琴，以及名家馬吉尼的中提琴與兩把大提琴。值得一提的是，馬吉尼大提琴全球已知僅存6把，其厚實深沉的低音結構，不僅展現布雷西亞學派獨到美學，也清楚反映其對耶穌．瓜奈里製琴風格的深遠影響。

曲目設計緊扣名琴與音樂家的歷史淵源，特別挑選作曲家曾經持有的名琴，演奏其代表作品。例如以帕格尼尼曾擁有的同名小提琴，詮釋其炫技名作《女巫舞曲》；耶穌．瓜奈里〈奧雷．布爾〉則演奏挪威小提琴大師奧雷．布爾的抒情作品《孤獨時刻》。

下半場以孟德爾頌降E大調弦樂八重奏壓軸，透過瓜奈里名琴爆發性的穿透力，結合布雷西亞學派厚實低音，交織出作曲家心中「如交響曲般」的壯闊音響，為整場音樂會畫下燦爛句點。

音樂會中，奇美博物館首席提琴顧問鍾岱廷將分享名琴故事與製琴祕辛，並由資深導聆人吳毓庭深入解析樂曲脈絡。演出陣容則包括小提琴名家魏靖儀，攜手多位國內優秀提琴家，以及鋼琴家王佩瑤，共同打造名琴、名曲與名家的極致交會。

「瓜奈里家族．超凡之音」奇美提琴音樂饗宴，3月21日於台南奇美博物館奇美廳演出，3月22日移師台北誠品表演廳。票價為1,300、1,800、2,800、3,300、3,800元，即日起至2月28日止推出早鳥75折優惠。購票請洽OPENTIX兩廳院文化生活，相關資訊可至奇美博物館官網查詢。