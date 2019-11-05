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議員批電影院身障席7成不合格　柯文哲坦言：從來沒有查過

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▲▼台北市長柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲台北市長柯文哲市政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

記者楊亞璇／台北報導

台北市議員洪健益5日質詢時披露，台北市共37間電影院，有26間沒有依規定設置身心障礙座位，不合格率高達70.3%，質疑市府放水。對此，台北市長柯文哲坦言，「以前從來沒有查過」。

觀傳局長劉奕霆表示，有定期與消防、建管等局處到電影院會做聯合稽查。社會局陳雪慧表示，通常保留身心障礙的位子在第一排，的確仰角很高，電影院的考量是輪椅方便進出。洪健益痛批，社會局長不要再替業者講話，當業者的生意考量遇上北市建築法規、身心障礙法規，哪個大？柯文哲表示，一般來說，特別法會大於一般法， 身心障礙法規會大於建管法。建管處長張明森則說，依建築法設置。

洪健益表示，依法規定，50人以下座位要有1個身心障礙座位，50到150要有2個座位，以此類推，有沒有查過問題？對此，劉奕霆坦言，有關建築技術規則，沒有查過相關規定。

洪健益抨擊，為什麼沒有查過，因為你們放水，聯合稽查都可以去了，遇到卡拉ok、小吃店就查的超嚴，但是建築技術規則沒有查，市長你跟業者有多好？柯文哲說，以前沒有注意這個問題。洪健益點名，國賓戲院、京站威秀、美麗華大直影城，都少了許多座位，「你柯文哲什麼都不知道，跟韓國瑜有什麼差別？」柯文哲面對追問，僅說「沒有檢查過」。

洪健益指出，仰角、視角完完全全在台北市都不合格的，「電影院查了沒有？還是華納威秀有給你政治獻金，沒有，為什麼不查？」建管處指出，根據法令，若無障礙設施不合規定，可罰6萬至30萬元。 張明森表示，電影院在100至102年第四期勘查，當時符合勘察時的法令，但是因為無障礙法令一直再精進修改。

洪健益認為，如果柯文哲一直尊重身心障礙者，不應該是這種情況，台北市共37間電影院，有26間沒有依規定設置座位，70.3%不合格。柯文哲坦言，「對，以前從來沒有查過」。洪健益要求市府在12月以前稽查完成 ，不合格都罰一罰。

建管處發言人洪德豪回應，102年列管的35家「既有」電影院，無障礙設施均已依規定改善完畢。依現行內政部訂定「既有公共建築物無障礙設施替代改善計畫作業程序及認定原則」，電影院之無障礙觀眾席係規定「每一建造執照每幢至少必須設置一處」。建管處已於103年度要求既有的電影業者，「一廳至少設一席」。

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