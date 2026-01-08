波力救援小英雄出動！幼兒園參訪新市分隊　消防體驗萌翻現場

▲愛迪生幼兒園小朋友參訪新市消防分隊，近距離認識消防車與救護車，開心化身小小消防員。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

波力救援小英雄現身消防隊！台南市消防局第四大隊新市分隊於8日上午9時迎來一群可愛小賓客，來自愛迪生幼兒園的38位小朋友及6位老師搭乘娃娃車到訪分隊，展開一場寓教於樂的消防安全體驗活動，透過近距離接觸消防車、救護車與救災裝備，搭配消防人員生動講解，讓孩子們在熟悉的卡通角色連結中，輕鬆學習正確防災觀念。

新市分隊表示，考量近期冬季氣溫驟降，加上農曆春節將至，家戶圍爐與熱水器使用頻率增加，本次參訪活動特別加強一氧化碳安全宣導，提升幼教體系師生的居家防災意識。活動內容規劃三大重點，讓小朋友在「玩中學、學中記」。

首先進行「消防車與救護車大解密」，由消防員親自介紹消防車、救護車上的救災與急救器材，並引導孩子認識卡通中的消防車「羅伊」與救護車「安寶」，實際在救災現場如何分工合作，完成任務。

接著進行一氧化碳安全宣導，消防人員以簡單易懂的方式，向孩子說明「隱形殺手」一氧化碳的危險性，並提醒回家後要告訴爸爸媽媽，不論洗澡、使用熱水器或圍爐吃火鍋，都要保持室內通風，才能平安過冬。

活動最後安排最受小朋友歡迎的「射水互動體驗」，在消防員協助下，孩子們穿上消防衣、手持瞄子體驗滅火射水，個個化身小小消防員，不僅玩得開心，也在心中種下對消防工作的正向認識。

消防局第四大隊大隊長蔡國保指出，防災教育應從小扎根，透過幼兒園實地參訪，讓孩子們提早熟悉消防環境與人員，有助於提升災害初期的警覺與應變能力。本次結合一氧化碳防範宣導，更展現消防局平時「居安思危」的防災精神，期望將安全觀念帶進每一個家庭。

消防局長楊宗林也提醒，隨著時序入冬，居家通風與熱水器安全格外重要，並轉達市長黃偉哲指示，市府將持續整合各項資源，協助各級學校與機構落實防災教育，共同打造讓家長放心、孩子安心的安全成長環境。