地方 地方焦點

產學醫合作創佳績！　台南消防勇奪內政部職安評鑑滿分「特優」

▲台南市消防局結合嘉南藥理大學與奇美醫院產學醫合作，榮獲內政部消防署職安評鑑滿分「特優」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

▲台南市消防局結合嘉南藥理大學與奇美醫院產學醫合作，榮獲內政部消防署職安評鑑滿分「特優」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

內政部消防署公布2025年度「建構消防人員工作安全衛生作業中程計畫」績效評鑑結果，台南市消防局在全國23縣市中脫穎而出，以滿分100分的優異成績，榮獲最高等次「特優」肯定，展現台南市在保障消防人員職場安全與身心健康上的卓越成果。

消防局指出，本次評鑑內容涵蓋行政管理、安全衛生管理系統建置、健康管理及業務重視度等多項指標。評鑑委員除書面審查年度成果外，亦實地走訪外勤分隊，深入了解第一線救災環境與實務運作。消防局結合嘉南藥理大學的學術專業與奇美醫院的醫療資源，透過跨領域合作，全面落實消防人員健康守護，獲得評鑑委員一致高度肯定。

▲台南市消防局結合嘉南藥理大學與奇美醫院產學醫合作，榮獲內政部消防署職安評鑑滿分「特優」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

市長黃偉哲表示，市府長期重視消防安全與同仁健康，除持續投入救災車輛與裝備汰換，更致力打造全方位的健康職場環境。透過結合嘉南藥理大學與奇美醫院在職業安全與醫學領域的專業，讓消防同仁在高風險、重負荷的救災任務後，能即時獲得完善的健康照護。此次榮獲「特優」殊榮，象徵台南市公共安全治理持續精進，邁向新的里程碑。

消防局長楊宗林指出，消防局自2025年度成立職安專責單位以來，持續推動廳舍安全訪視與安全衛生教育訓練，並透過與嘉南藥理大學合作，讓職安專家實際走入基層分隊，將制度化的安全衛生管理系統與第一線需求緊密結合。同時，搭配近年推動的事故安全官訓練與後勤照護裝備強化，全力守護消防同仁執勤安全。

▲台南市消防局結合嘉南藥理大學與奇美醫院產學醫合作，榮獲內政部消防署職安評鑑滿分「特優」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

消防局工作安全輔導團隊計畫主持人、嘉南藥理大學蘇銘宏教授表示，此次協助推動工作安全的亮點，在於「健康管理」制度化。針對不同任務屬性的消防人員，如搜救、潛水及山域救援等，提供專案健康檢查，並進行科學化健康分級，由職業醫學專科醫師提出後續追蹤與建議，確保每位消防同仁都能以最佳身心狀態執行任務。

▲台南市消防局結合嘉南藥理大學與奇美醫院產學醫合作，榮獲內政部消防署職安評鑑滿分「特優」肯定。（記者林東良翻攝，下同）

消防局強調，未來將持續深化產學醫合作模式，精進消防人員職安與健康管理制度，讓每一次出勤都多一分保障，也讓市民的公共安全更有後盾。

