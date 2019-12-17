抱嬰取餐！外送員目擊「寶寶正臉」毛翻：假的　內行笑澄清...網長知識

▲熊貓外送員。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者張嘉晏／綜合報導

乍看之下真的會毛毛的！一名外送員發文，表示自己日前遇到一名女客抱著嬰兒取餐，對方還說擔心寶寶會哭。怎料他一看到嬰兒的臉就傻了，原來客人抱的根本是隻咖啡色的假嬰兒；不過網友們隨後也笑推測真相，要他別害怕，「我家妹妹上課也帶一隻回來。」

一名外送員日前在臉書粉專「靠北熊貓」發文，他表示日前送的最後一單，對象是一位小姐，而他準時到公寓樓下時，剛好看到對方抱著一個小嬰兒下來取餐。

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原PO把女客的餐點遞上前，對方則是一手抱小孩、一手拿錢，看起來有些不便。外送員眼見此景，就貼心詢問「還是我幫妳送上樓？我怕妳一手拿麵，又要抱小孩不方便。」但對方卻婉拒「沒關係，我是怕他會哭。」

然而原PO表示，他第一次看到嬰兒時，發現嬰兒腳的顏色是「很不真實的咖啡色」，於是他趁著對方給錢時又特地瞄一眼，確認嬰兒的手是深咖啡色的沒錯；等到他找錢給客人時，終於鼓起勇氣看了小孩的正臉，卻嚇傻表示「是像玩具總動員3大寶寶那樣的嬰兒娃娃！」

▲原PO毛翻發文。（圖／翻攝自靠北熊貓）

外送員此時汗毛已全豎起，崩潰表示「小姐怎麼會跟我說『我是怕他會哭』？是我會先哭啊！」

貼文一出，部分網友發毛表示，「趕快看看你手中的120吧」、「媽媽腳有離地嗎」、「鬼娃恰吉嗎」、「古曼吧？ 聽說養古曼的會像真的小孩一樣的對待古曼」。

不過也有更多網友笑翻解釋，原PO看到的應該是幼保科系學生在照顧的「模擬嬰兒」啦！過來人指出，這些假嬰兒不僅發出哭聲，如果姿勢不對還會被記錄下來，必須當作真的嬰兒一樣對待，「放下就哭，沒辦法只好抱著」、「我念幼保系上禮拜才帶過，而且還是四天三夜，根本不敢出門」、「幼保系的電子寶寶沒錯」、「長知識了」。

▼網友推測應該是電子娃娃。（圖／翻攝自靠北熊貓）

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