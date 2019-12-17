違反競爭法遭罰款　Google在土耳其銷售的手機暫停提供GMS

▲Google已停止在土耳其提供Google行動服務。（圖／達志影像／美聯社）

記者王曉敏／綜合報導

Google已停止在土耳其提供Google行動服務（Google Mobile Service, GMS）授權認證，這意味著，接下來在土耳其發售的Android手機都將無法預載GMS（如Google搜尋、YouTube、Google Play、Gmail等）。

路透報導，土耳其市場競爭委員去年9月裁定Google手機的軟體銷售行為違反當地競爭法，對該公司處以9300萬里拉（約新台幣5.29億元）罰款，並要求Google在6個月內改善，以恢復市場競爭秩序。土耳其市場競爭委員於今年11月又指出，根據要求，Google在與商業夥伴簽訂的契約中所做的修改並不充分，因為他們仍不允許修改預設搜尋引擎，因此將向Google收取違規罰金。

土耳其市場競爭委員表示，對於違規行為，將每日向Google收取其收入的0.05%作為罰款，直到該委員會提出的所有要求得到滿足以前，懲處將一直有效。Google將有60日的期限對該裁決提出異議。

對此，Google發布聲明表示，未來在土耳其由合作夥伴銷售的Android手機將不再獲得GMS授權認證，「不過消費者仍可購買現有的Android手機，並能正常使用該設備及應用程式，Google的其他服務將不會受到影響。」該公司也補充，正在與土耳其當局合作解決此一問題。

Google是透過土耳其當地的一家公關公司發布此消息。土耳其當地媒體Haberturk報導指出，Google在致其商業夥伴的信件中分享了土耳其貿易部長及反壟斷監管機構負責人的聯繫方式，並呼籲他們向官員施壓以改變對Google的裁決。

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