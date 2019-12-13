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Google擅自從用戶手機發簡訊出去　外媒：是在驗證手機號碼

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▲▼Google。（圖／路透）

▲過去幾個月來陸續有Android用戶反映，Google會在不知會用戶的情況下，擅自從用戶的設備中發送簡訊出去。（圖／路透）

記者王曉敏／綜合報導

在手機上看到一則並非由自己發出去的簡訊可能會讓人懷疑是不是撞到鬼了。近期有不少Android用戶注意到，Google擅自從他們的手機上發送了一條簡訊出去，而並未知會用戶且不清楚任何原因，在網路上引起熱議。據外媒報導，Google此舉的目的是為驗證用戶的Android手機號碼。

Google論壇上近期出現一則熱搜，過去幾個月來陸續有Android用戶反映，Google會在不知會用戶的情況下，擅自從用戶的設備中發送簡訊出去，簡訊內容寫道：「Google正在驗證這個裝置的電話號碼。」而根據Google發布的說明，此舉的主要目的是為使用戶在遇到登入問題時重新取回帳戶，並進一步保護帳戶安全。

Google指出，設定好Google帳戶後，用戶可將手機號碼提供給Google，他們將隨即驗證該號碼是否為用戶所有。「為了您的安全起見，Google將不時重新驗證您的手機號碼，以確認該號碼仍為您所有。重新驗證時，您可能會收到來自Google的簡訊，或是需要向Google發送簡訊。」說明也指出，用戶可變更手機號碼的驗證方式，也可以指定是否要進行驗證。

科技網站《9to5Google》認為，乍聽之下，Google可在未經用戶同意或未通知用戶的情況下從用戶的設備發送訊息出去，本身就是件令人不安的事。而多數用戶反彈最主要的原因在於這則訊息長得太像「垃圾簡訊」了。

▼Google從用戶的設備發送出去的簡訊內容很像垃圾郵件。（圖／取自9to5Google）

▲▼Google擅自從用戶手機發簡訊出去。（圖／取自9to5Google）

從用戶提供的截圖來看，前方的亂數代號及後方的短連結，皆讓這則本身無害的簡訊看起來與垃圾簡訊極為相似。不過因為這些訊息主要是從用戶的設備發送出去，因此實際也無需太過擔心。

目前來看，Google驗證電話號碼的程序似乎普遍發生在印度，不過也有一些美國用戶及歐洲用戶遇到類似的事件。總之，Google不會向用戶的手機發送垃圾郵件，這也不是什麼網路詐騙，而Google驗證用戶手機號碼的理由則仍待Google進一步解釋。

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