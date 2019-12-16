谷粉買起來！Pixel 4/4 XL現在入手直接折3,000元

▲Google釋出Pixel 4與Pixel 4 XL折價優惠。（圖／記者邱倢芯攝）

記者邱倢芯／台北報導

Google今（16）日又釋出了手機降價優惠，今年度的旗艦機Pixel 4與Pixel 4 XL各降價3,000元，分別以21,600元與26,550元起，就可以將Pixel 4或Pixel 4 XL帶回家；除此之外，今年上半年所推出的中階機Pixel 3a XL機款也釋出降價優惠，原價17,100元的Pixel 3a XL可以12,600元即可獲得，一口氣砍價4,500元。

有可能是農曆新年將至，Google無預警地釋出了手機折價優惠；原價為24,600元的 Pixel 4，降價3,000元，相當於21,600元起就可將Pixel 4帶回家；而原價為29,550元的Pixel 4 XL，一樣降價3,000元，消費者最低可以26,550元就入手Pixel 4 XL。不過值得注意的是，兩款手機的年度特殊色「如此橘」目前官網仍缺貨中，對於想入手特殊色的消費者來說可能會有些扼腕。

另外，Google也針對了中階機Pixel 3a XL提出優惠價；原價17,100元的Pixel 3a XL這波優惠直接折價4,500元，消費者可以12,600元獲得此款手機。

不過有趣的是，不像Pixel 4/4 XL一樣做出系列優惠，中階機款僅有Pixel 3a XL有優惠價，Pixel 3a則無優惠；換算下來，在這波優惠中，入手Pixel 3a XL會比購買Pixel 3a（售價14,500元）來得更滑算。

而根據官網顯示，Pixel 4/4 XL的優惠活動，是從2019年12月16日午夜12點起，到2019年12月31日晚上11點59分截止（以台灣當地時間為準），此次優惠僅適用於在台灣Google商店進行的購物交易。至於Pixel 3a XL的優惠，官網並未寫明何時會截止。