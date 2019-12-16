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飛利浦Hue支援Google Nest Mini　開口就能開關燈

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▲▼透過Google Nest Mini與飛利浦Hue的配合，使用者開口就能開關燈。（圖／飛利浦提供）

▲透過Google Nest Mini與飛利浦Hue的配合，使用者開口就能開關燈。（圖／飛利浦提供）

記者邱倢芯／台北報導

還記得Google智慧音箱能夠操控多項家電用品嗎？而飛利浦Hue現在也能讓Nest Mini所操控，使用者只需開口說出簡單指令就能輕鬆開關燈，甚至設定起床和睡眠模式燈光。

飛利浦表示，Hue個人化智慧連網照明系統可讓使用者輕鬆控制居家燈光，更能與各類智慧裝置串連，特別是Nest Mini首度支援中文，使用者只要搭配飛利浦Hue，講出中文指令便可隨心所欲掌控居家燈光。飛利浦Hue透過橋接器讓所有燈具相連，最多可將50個Hue燈光及配件連接至單一橋接器。

飛利浦Hue功能包含：
語音控制開關、亮度與色調：使用者只要說出簡單指令，便可透過Nest Mini智慧音箱聲控開關燈，甚至設定亮度、變換1,600萬色彩。中文指令包含「Ok Google，將客廳的燈打開」、「Ok Google，將臥室的燈調暗30%」、「Ok Google，將遊戲室的燈調成紅色」等。
獨家光配方轉換空間氛圍：由飛利浦獨家推出的「Hue光配方」功能，是以人為本的概念讓使用者能在不同時間與情境下，提供最合適人體的顏色環境。除了可手動調整顏色，使用者更可利用自動排程功能，一鍵轉換空間氛圍，提升生活品質。
如臨實境的燈光同步效果：無論是電影、音樂或遊戲，飛利浦Hue智慧家庭娛樂功能可隨著音樂節奏、電影與遊戲畫面，打造同步躍動的燈光效果，在連續動作場景中搭配快速的燈光體驗，將虛擬世界繽紛的顏色擴展至整個房間，沉浸式氛圍使精彩不再只限於螢幕中。
各式燈具選擇滿足情境需求：飛利浦Hue全系列智慧燈泡、燈條、燈具、橋接器與開關等產品皆能無時無刻創造客製化個人照明。除了各式造型燈款式，例如燈泡、桌燈、吊燈、吸頂燈，以及可靈活運用、彎曲、延伸的智慧燈條，最長可延伸至10公尺。

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