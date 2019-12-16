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Google首度揭密！已攝得超過千萬英里街景照　可繞行地球400圈

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▲▼Google街景服務及Google Erath揭密。（圖／取自Google Blog）

▲Google 13日首度於部落格中披露其街景服務及Google Earth拍攝的世界範圍。（圖／取自Google Blog）

記者王曉敏／綜合報導

Google的街景服務及Google Earth可說是Google旗下最迷人、好玩的服務之一，Google日前揭露，自2007年推出街景服務以來，Google已攝得超過1000萬英里（約1600萬公里）的街景照片，可繞行地球400圈；此外，旗下衛星空拍地球服務Google Earth則已提供超過3600萬平方英里（約9300萬平方公里）的高解析度衛星照片，約覆蓋地球98%人口居住地。

Google 13日首度於部落格中披露其街景服務及Google Earth拍攝的世界範圍，除了描述這些相關數據外，也進一步分享了拍攝細節。如果Google有吉祥物，那應該就是街景車（Street View car）了。Google表示，收集這些照片並非一件簡單的事，「它可能需要好幾天甚至好幾周的時間，並且需要大量的街景車。」

Google每輛街景車接配備9顆鏡頭，可從每個位置拍攝現場的高解析度找片。這些鏡頭皆為無熱化鏡頭（athermal）意即它們能極端的環境下拍攝，包括處在夏天高溫期的死亡谷（Death Valley）及尼泊爾冬季的雪山。每輛街景車都有自己的照片處理中心及光達感測器，這些感測器會使用激光束準確地測量距離。

而除了街景車外，Google用於拍攝街景的另一項標誌性物品則是街景背包，即便是無法開車的地點也能收集照片。這些背包可能是由徒步旅者所揹，也可能交由羊、駱駝載著，並從多個角度收集高質量的照片。光是2019年內，Google Maps的街景服務就已協助在亞美尼亞、百慕達、黎巴嫩、緬甸、東加、尚吉巴及辛巴威等先前Google Maps不完備的地區的近700萬棟建築物標上地址。

據科技網站《CNET》報導，Google的聯合創辦人佩奇（Larry Page）於2004年構思了街景視圖（Street View），目標是製作一張360度的世界地圖，涵蓋所有街道及高速公路，包括小巷弄、地標及山脈。Google Maps產品總監羅素（Ethan Russell）說：「圖像是我們所有工作的核心。我們認為它是整個地圖製作過程的基礎。」

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